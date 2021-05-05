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Минск: Стало известно, как будет ходить транспорт на кладбища на Радуницу

05.05.2021 15:41 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Госпредприятие «Столичный транспорт и связь» рассказало, как будет организовано движение транспорта на кладбища в предстоящие длинные выходные, на которые выпадает день поминовения усопших Радуница.

На Западное кладбище будет курсировать автобус № 170Э. 8-10 мая он будет будет ходить с 7:20 до 18:00, а 11 мая с 7 утра до 20 часов. Дополнительный автобусный маршрут № 970Э «АС Юго-Западная–Западное кладбище» будет работать 10 мая с 8 до 18 часов, а 11 мая с 7 до 18 часов. Обещают интервал не более 15 минут. Автобус будет останавливаться у метро «Петровщина» и «Малиновка».

На Колодищанское кладбище и кладбище Королев стан 8-10 мая с 7:20 до 18 часов и 11 мая с 7 до 20 часов будет ходить автобус № 31. Дополнительный экспрессный автобусный маршрут № 972Э «ДС Уручье-2-Колодищанское кладбище» будет работать 10 мая с 8 до 18 часов, а 11 мая — с 7 до 18 часов. Он будет останавливаться у метро «Уручье». Только 11 мая будет организован еще один экспресс № 275Э «ДС Уручье-2–Королев Стан» с 7:20 до 18 часов. Посадка на данные автобусы у метро «Уручье» будет проводиться на отдельной площадке, где раньше останавливались пригородные маршруты.

На Михановичское кладбище будет курсировать автобус № 5Э. 8-10 мая он будет работать с 6:15 до 18 часов, а 11 мая с 6:15 до 20 часов. Дополнительный маршруты № 975Э «Ст. м. Автозаводская–Кладбище Михановичи» будет работать 10 мая с 8 до 18 часов, а 11 мая с 7 до 18 часов. Автобус будет останавливаться у метро «Автозаводская». Только 11 мая будет работать автобус № 971Э «ДС Запад-3–Кладбище Михановичи» с 7 до 18 часов.

На Северное кладбище можно будет доехать автобусами № 68 и № 109. 8-10 мая они будут ходить с 7:15 до 18 часов, а 11 мая с 7 часов до 20 часов. Дополнительный автобусный маршрут № 973Э «ДС Запад-3–Северное кладбище» будет работать 10 мая с 8 до 18 часов, а 11 мая — с 7 до 18 часов. Автобус будет останавливаться у метро «Каменная горка». Только 11 мая будет с 7 до 18 часов работать автобус № 974Э «Кульман–Северное кладбище». Также только 11 мая будет ходить автобус «ДС Карбышева–Северное кладбище» с 7 до 18 часов. Кроме того, в этот день на самом кладбище будет курсировать автобус  № 977 «1-е ворота–2-е ворота».

На Чижовское кладбище можно будет доехать автобусом № 94С. 8-10 мая он будет работать с 8 до 18 часов, а 11 мая — с 7 до 20 часов. Он будет останавливаться у метро «Могилевская».

На кладбище «Лесное» будет ходить автобус № 178Э.
 
 
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Госпредприятие «Столичный транспорт и связь» рассказало, как будет организовано движение транспорта на кладбища в предстоящие длинные выходные, на которые...
 
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