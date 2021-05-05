ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

В Гомеле возобновилось cлушание дела за закладку муляжей взрывчатки

05.05.2021 15:41 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

В суде Центрального района Гомеля 4 мая возобновилось рассмотрение уголовного дела о "взрывчатке". На скамье подсудимых – 31-летний Евгений Зелковский.


Евгений Зелковский. Фото: Сильные Новости.

Сначала его обвиняли в особо злостном хулиганстве по ч. 3 статьи 339 УК РБ, за что предусмотрена уголовная ответственность в виде лишения свободы вплоть до 10 лет.

Суд происходит в закрытом режиме. Дело рассматривает судья Олеся Осипова.

Сегодня, 4 мая, в суде Центрального района Гомеля после длительного перерыва возобновилось слушание уголовного дела, возбужденного в отношении 31-летнего Евгения Зелковского. Мужчину обвиняют в том, что осенью прошлого года он дважды устанавливал в безлюдных местах б-ч-б - флаги, размещая вблизи коробки, которые можно было принять за взрывные устройства. На деле же в коробках находились пара подшипников, петарда без содержимого и карикатура на ОМОН, сообщают "Сильные новости".

На вопрос судьи, зачем он это сделал, Евгений ответил, что, отвлекая силы правоохранителей, хотел хоть немного уменьшить количество брутальных задержаний в центре города.

Такой долгий - полуторамесячный - перерыв в течение процесса объясняется тем, что прокурор не удовлетворил вывод эксперта-взрывотехника, который не счел возможным охарактеризовать устройство с петардой, установленную Зелковским, как устройство поражающего действия. Прокурор ходатайствовал перед судом о проведении комплексной экспертизы, где будут задействованы эксперты других специальностей — не только взрывотехники.

На заседании судья Осипова объявила результат комплексной экспертизы: представленные на экспертизу предметы не являются взрывчатыми веществами и не обладают поражающими свойствами либо факторами.

Прокурор предъявил мужчине новое обвинение. По его мнению, Евгений Зелковский с целью дестабилизации обстановки в обществе и запугивания определенного круга лиц грубо и демонстративно нарушил своими действиями общественные устои. Теперь его обвиняют по части 1 и 2 статьи 339, максимальное наказание - до шести лет колонии.

Евгений Зелковский свою вину не признал.

"Если открыть материалы дела, то видно, что флаг демонтирован. Прокурор же заявляет, что я цинично планировал направленный взрыв", - добавил Евгений.

Адвокат поинтересовалась, в каком нормативном документе содержится указание на запрет флага, который использовал ее подзащитный. Ответа на свой вопрос она не получила.
 
Теги: Гомель
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В суде Центрального района Гомеля 4 мая возобновилось рассмотрение уголовного дела о "взрывчатке". На скамье подсудимых – 31-летний Евгений Зелковский.
 
Новости дня
Новости разные
 
"Белые пятна" Великой войны: пройти через ад концлагерей и выжить
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

04.05.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
05.05.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by