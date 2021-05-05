Что-то где-то сдохло: В Бобруйске прекратили два политических уголовных дела, в возбуждении еще одного — отказано

В качестве доказательства следователи приводили фото из телеграм-аккаунта. Юшковская категорически отрицала, что это она. Однако женщину вызвали на допросы, у нее провели обыск, изъяли мобильный телефон. А 19 февраля посадили на трое суток в ИВС.





Однако во время нахождения ее за решеткой, комментарии с того самого аккаунта продолжали появляться. Это и стало основным аргументом защиты. В конце апреля Галина получила постановление о прекращении уголовного преследования.





Лидера Бобруйской организации «Белорусского независимого профсоюза» Сергея Гурло также обвиняли в оскорблении бобруйского омоновца. Мужчина ждет суда под подписками о невыезде и неразглашении. Но 30 апреля он получил письмо с постановлением об отказе в возбуждении против него еще одного уголовного дела (за организацию массовых беспорядков) и двух административных дел.





В конце апреля о прекращении дела за угрозу насилия в отношении милиционера узнал и Владимир Лазарев, который еще в прошлом году был вынужден покинуть Беларусь из-за уголовного преследования. Несмотря на прекращение дела, Владимир опасается и пока не планирует возвращаться домой.



