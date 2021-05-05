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Глава технического департамента АБФФ Касенок: «Планируем каждый год укладывать 8-10 полноразмерных полей с искусственным покрытием по всей стране»

05.05.2021 15:41 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Глава технического департамента АБФФ Дмитрий Касенок рассказал о планах по строительству футбольных полей в Беларуси.



«В стране 226 футбольных полей, учитывая поля невысокого качества, 57 искусственных полей. Мы планируем каждый год укладывать 8-10 полноразмерных полей с искусственным покрытием. Около 25 площадок 20 на 40 метров также ежегодно планируется укладывать по всей стране. Существует план, изучены все города, где в ближайшие 2 года планируется открывать поля, идут подготовительные работы. Все средства, полученные от УЕФА и ФИФА, будут направляться на закупку покрытия.

Недавно наша молодежная сборная играла против Исландии. Когда ребята ехали из аэропорта до гостиницы, начали считать футбольные поля и в какой-то момент просто сбились со счета. Стоит коробка 20 на 40, в углу лежат мячи, манишки – любой желающий в любое время может прийти и позаниматься», – сказал Касенок в программе «Спорт-кадр».
 
 
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Глава технического департамента АБФФ Дмитрий Касенок рассказал о планах по строительству футбольных полей в Беларуси.
 
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