"Белые пятна" Великой войны: пройти через ад концлагерей и выжить

Источник материала: Sputnik Беларусь

На территории Беларуси фашисты создали более 260 лагерей смерти и мест массового уничтожения людей. Среди наиболее крупных в нашей стране - Тростенец, Минское гетто, Озаричи и детский концлагерь Красный Берег. По приблизительным данным, в них нацисты уничтожили свыше 1,5 миллиона человек. Sputnik вместе с общественным объединением "Белорусская ассоциация бывших несовершеннолетних узников фашизма" вспоминает события тех лет.

Среди прошедших через горнило концлагерей – руководитель районной организации "Белорусской ассоциации бывших несовершеннолетних узников фашизма" Галина Змушко, поэтому для нее это дело личное. Правда, попала она не в совсем типичный лагерь, финский.

© Photo : Фото предоставлены Галиной Змушко Руководитель районной организации "Белорусской ассоциации бывших несовершеннолетних узников фашизма" Галина Змушко

Финская чистка

В 1940-1941 годах на территорию Карело-Финской ССР было переселено около 30 000 белорусов. С началом ВОВ на оккупированной территории Карелии был установлен новый порядок. Все мирное население разделили на своих (финно-угоров) и чужих (русские, украинцы, белорусы), которых "не должно было быть на территории новой Финляндии".

Для изоляции "чужих" на оккупированной территории было создано 16 концлагерей. В основном в лагеря попали старики, женщины и дети, которые были схвачены на разных этапах эвакуации.

Лагерные условия

В одном из таких лагерей – Heposuo ("Хепосуо") оказалась семья Галины Змушко. Лагерную жизнь впоследствии описал в своей книге "Финский капкан" старший брат Галины - Николай Игнатьевич Денисевич.

© Photo : Фото предоставлены Галиной Змушко Книга Николая Денисевича "Финский капкан"

Галина Змушко предоставила редакции Sputnik воспоминания брата. Он писал, что о боевых действиях удавалось лишь догадываться по круглосуточному грохотанию и ночному зареву со стороны Лодейного Поля.

"Скученность, антисанитария, грубое обращение надзирателей, избиение при малейшем непослушании шокировали людей. Помещенные в лагеря были в полной изоляции от внешнего мира. Не разрешалось подходить к проволоке, разговаривать с прохожими, жаловаться", - отмечал он.

Тем не менее, по воспоминаниям Денисевича, самое страшное, что пришлось пережить – голод.

"Голод заслонял все остальные чувства, мысли и даже страхи. Он не оставлял нас ни днем, ни ночью. Вынуждал придумывать самые невероятные способы утолить его. Паек, который нам выдавали, был явно рассчитан на голодную смерть. В концлагерях на всем протяжении их существования не выдавалась одежда, обувь и другие вещи, необходимые для выживания людей", - вспоминал бывший узник.

Паек по количеству и качеству был ниже минимума, который нужен для поддержания жизни в состоянии покоя, а заключенным нужно было работать. Кроме этого, их избивали плетками, розгами и лишали и без того скудного пайка. Также можно было угодить в ледяной карцер.

"Целью этих концлагерей было истребление людей путем создания условий, не совместимых с жизнью, название которой геноцид", - пишет Денисевич.

Поначалу лагеря даже не имели четкого статуса, планировалось, что немцы победят, а "виктория" все спишет. Но после разгрома немцев под Москвой, а позже Сталинградом, лагеря с концентрационных переименовали на переселенческие. Тем не менее, без того античеловечные условия ужесточились.

По информации Денисевича, учет смертности велся небрежно, но известно, что через лагеря прошли 5250 белорусских крестьянских семей. На родину после войны вернулось только 80 неполных семей.

Сотни смертей

Руководитель "Белорусской ассоциации бывших несовершеннолетних узников фашизма" предоставила Sputnik воспоминания бывших малолетних узников финских концлагерей.

© Photo : Фото предоставлены Галиной Змушко Встреча бывших малолетних узников фашизма

Николай Лобиков приехал в Карелию в июне 1940-го года вместе с родителями для подъема сельского хозяйства. Но вскоре началась война, эвакуироваться не получилось, и осенью 1941 года он вместе с близкими попал в концлагерь № 2.

"В лагере есть было почти нечего. Нам выдавали по стакану муки на сутки, а взрослых под конвоем гоняли на работу. Вечером на территории заставляли убирать камни, которые лежали по всей округе", - вспоминал он.

Еще одна бывшая узница - Мария Зайцева - рассказывала, что в 1941 году в концлагере Оловойнен №8 от голода и отсутствия медицинской помощи умер младший брат.

"Все это случилось по вине администрации лагеря, так как нас морили голодом, а медицинская помощь вообще не оказывалась", - отмечала она.

Зайцева признавалась, что вспоминать о тех проклятых днях не хочется, но избавиться от них никак не удается.

"Люди сотнями погибали от голода и болезней. В лагере был штатный палач. Все население имело отличия: на рукаве одежды - красная нашивка. Если поймают без нее, то к палачу отправляли за порцией резиновых палок, а еще лишали и без того скудного пайка. Люди очень голодали, и ради куска хлеба решались на все, даже на смерть", - отметила Зайцева.

Она привела в пример один эпизод. Дело в том, что в двух километрах от лагеря находились продовольственные склады финской армии. Так как железнодорожной ветки к складам не было, то продовольствие доставлялось баржами и для их разгрузки брали узников. По словам Зайцевой, в этот день тех, кто работал, кормили раз в день и давали 200 граммов галет.

Когда в очередной раз пришли финны, чтобы взять человек 15 для разгрузки баржи, к ним пришли сотни, так как каждому хотелось получить те заветные 200 граммов галет и котелок супа.

"Финны отгоняли людей, но они прорвались через проходную и понеслись по шоссе. По ним начали стрелять, несколько человек были ранены. И только тогда люди остановились и повернули назад. Это было жуткое зрелище, когда обезумевшая от голода толпа бежала по дороге, чтобы заработать какую-то подачку, а вслед им стреляли солдаты", - рассказала бывшая узница.

Приходилось выполнять и другую работу. Дело в том, что вся река была забита плотами с лесом. Зайцева вспомнила как 15-летняя, зимой, голодная, вместе с другими узниками выдалбливала изо льда плоты с древесиной. А после шестиметровые бревна вытаскивали на берег, распиливали их на двухметровые, раскалывали пополам и складывали в костры. Притом, что норма была - 2 кубометра на пару.

Запрещенная тема

Говорить о концлагерях на оккупированной территории Карело-Финской ССР было непринято долгие годы, а до 80-х годов эта информация и вовсе была засекречена, оставаясь "белым пятном" в истории.

© Photo : Фото предоставлены Галиной Змушко Возложение цветов в Бухенвальде

Белорусской ассоциации бывших несовершеннолетних узников фашизма удалось найти около 100 человек, переселенцев тех лет, прошедших через лагеря. Помогают организации волонтеры Клуба Исполнения Желаний (БГУ), которые с руководителем Еленой Кулюкиной организовывают и проводят "уроки мужества", "встречи поколений" в школах и трудовых коллективах Минска, где зачитывают воспоминания, рассказывают о событиях и людях.

© Photo : Фото предоставлены Галиной Змушко Творческий коллектив бывших малолетних узников фашизма "Судьбы"

Одна из целей - установить на месте концлагерей (места их нахождения уже трудно отыскать даже местным) памятные знаки с именами близких людей, оставшихся там навсегда.

Клуб также помогает в поиске бывших узников концлагерей Карелии и Финляндии или членов их семей. Организация просит: "если вы располагаете информацией о людях, которые находились в годы ВОВ в Карело-Финских лагерях - отзовитесь!".

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