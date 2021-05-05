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Возле метро «Михалово» построят 19-этажку. А где там нашлось место?

05.05.2021 15:53 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

На улице Прилукской возле станции метро «Михалово» начинается стройка 19-этажного дома для нуждающихся. Рассказываем, что это будет за жилье и где именно появится дом.


Согласно данным госрегистра недвижимого имущества, участок в 0,57 гектара на Прилукской выделен 27 апреля 2021 года. Вот примерные границы этой земли:

Как стало известно REALTY.TUT.BY, тут построят 19-этажный одноподъездный дом на 131 квартиру. Это будет жилье для нуждающихся. Проектные декларации опубликуют чуть позже. Сейчас строители огораживают площадку.


Заказчик — УКС Мингорисполкома. Строительство будет вести Гродножилстрой. Примерный срок реализации — 13,5 месяцев.


Отметим, что это не первый строящийся дом для нуждающихся в этом районе. Рядом — возле изолятора на Окрестина — УКС Запад строит восьмиэтажку для многодетных.

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Это будет одноподъездный дом на 131 квартиру.
 
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