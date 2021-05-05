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Финал детектива: орден белорусского партизана зачем-то съездил в Израиль и вернулся
Источник материала: Onliner
У детектива про советский орден в иудейских песках сегодня случился финал. (Правда, в сюжете зияют дыры, но они — самое интересное.) Награда, которую нашел в пустыне израильский солдат Толик (а спустя 20 лет нашел и владельца), передана наследникам белорусского партизана.
Итак, орден Отечественной Войны II степени нашел 20 лет назад посреди пустыни Негев израильский солдат Анатолий Кавалерчик (уроженец Бобруйска). Сдавали в тот день 90-километровый марш на берет, заметил блеск в песке, думал — «золото бедуинов», оказалось — советский орден. Который, казалось бы, оказаться там не мог физически. В том числе не могли завезти и наши военные специалисты, которые участвовали в арабо-израильских войнах: такие юбилейные ордена вручали с 1985 года…
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