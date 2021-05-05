Финал детектива: орден белорусского партизана зачем-то съездил в Израиль и вернулся

Источник материала: Onliner

У детектива про советский орден в иудейских песках сегодня случился финал. (Правда, в сюжете зияют дыры, но они — самое интересное.) Награда, которую нашел в пустыне израильский солдат Толик (а спустя 20 лет нашел и владельца), передана наследникам белорусского партизана.

Итак, орден Отечественной Войны II степени нашел 20 лет назад посреди пустыни Негев израильский солдат Анатолий Кавалерчик (уроженец Бобруйска). Сдавали в тот день 90-километровый марш на берет, заметил блеск в песке, думал — «золото бедуинов», оказалось — советский орден. Который, казалось бы, оказаться там не мог физически. В том числе не могли завезти и наши военные специалисты, которые участвовали в арабо-израильских войнах: такие юбилейные ордена вручали с 1985 года…

А недавно Кавалерчик с помощью поисковиков попытался вычислить владельца — и получилось! Им оказался белорусский партизан Ивана Алешкевич (умер в 1995-м). Израильтянин с помощью нашего посольства отыскал в Солигорске дочь ветерана Галину Бородко.

Сегодня замминистра иностранных дел Николай Борисевич передал ей награду.



