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Водитель бросил фуру с контрабандой на границе c Литвой

05.05.2021 16:01 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Фуру с контрабандными сигаретами, следовавшую из Беларуси, бросили на литовском пропускном пункте «Мядининкай» / «Каменный Лог». Информация об этом появилась на сайте таможенной службы Литвы.

Водитель бросил фуру с контрабандой на границе c Литвой
Фото lrmuitine.lt

Грузовик направили на таможенный досмотр, однако до нужного места он так и не доехал. Позже таможенники нашли большегруз на территории пункта пропуска, однако водитель сбежал, оставив ключи в замке. Также выяснилось, что перед тем, как бросить машину, он поменял номерные знаки, видимо, надеясь таким образом обмануть таможенников.

При досмотре машины найдено порядка 350 тыс. пачек с сигаретами. Общая стоимость незаконного груза с учетом налогов оценивается примерно в 980 тысяч евро.

 
 
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Фуру с контрабандными сигаретами, следовавшую из Беларуси, бросили на литовском пропускном пункте «Мядининкай» / «Каменный Лог». Информация об этом появилась на...
 
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