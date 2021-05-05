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«Пежо» сбил ехавшую по переходу 13-летнюю велосипедистку в Могилеве
Источник материала: Навiны
Несовершеннолетняя велосипедистка попала под колеса автомобиля в Могилеве вечером 4 мая, сообщили в ГАИ.
Водитель «Пежо» ехал по улице Бялыницкого-Бирули и сбил 13-летнюю девочку, которая ехала на велосипеде по нерегулируемому переходу.
В результате ДТП ребенок получил травмы различной степени тяжести и был доставлен в больницу.
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Несовершеннолетняя велосипедистка попала под колеса автомобиля в Могилеве вечером 4 мая, сообщили в ГАИ.
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