«Пежо» сбил ехавшую по переходу 13-летнюю велосипедистку в Могилеве

Несовершеннолетняя велосипедистка попала под колеса автомобиля в Могилеве вечером 4 мая, сообщили в ГАИ.





Водитель «Пежо» ехал по улице Бялыницкого-Бирули и сбил 13-летнюю девочку, которая ехала на велосипеде по нерегулируемому переходу.

В результате ДТП ребенок получил травмы различной степени тяжести и был доставлен в больницу.