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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Онкологи назвали первые признаки предракового состояния Очень часто заболевание не имеет специфических симптомов и выявляется на очень запущенной стадии.

Очень часто заболевание не имеет специфических симптомов и выявляется на очень запущенной стадии. Тогда лечение затруднено и прогноз плохой.Вот почему человеку полезно следить за своим телом на предмет изменений, которые могут вызвать болезнь.Известный хирург-онкологназвал первые признаки рака, на которые стоит обратить внимание каждому.Специалист обратил внимание на недавнее количество онкологических заболеваний, связанных с желудочно-кишечным трактом.Успешное лечение этого заболевания во многом зависит от стадии, на которой оно диагностировано, поэтому ваш врач советует вам следить за своим самочувствием и немедленно обращаться к врачу, если возникают такие проблемы, как изменения стула, потеря веса, частые боли и отеки. Желудок, изжога, отрыжка, атипичное выделение стула.