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Онкологи назвали первые признаки предракового состояния

05.05.2021 16:03 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

Онкологи назвали первые признаки предракового состояния
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Рак, также называемый злокачественной опухолью или злокачественным новообразованием, - это общее название группы заболеваний, связанных с аномальным ростом клеток, которые могут проникнуть или распространиться на другие части тела.

Очень часто заболевание не имеет специфических симптомов и выявляется на очень запущенной стадии. Тогда лечение затруднено и прогноз плохой.

Вот почему человеку полезно следить за своим телом на предмет изменений, которые могут вызвать болезнь.

Известный хирург-онколог Иван Карасев назвал первые признаки рака, на которые стоит обратить внимание каждому.

Специалист обратил внимание на недавнее количество онкологических заболеваний, связанных с желудочно-кишечным трактом.

Успешное лечение этого заболевания во многом зависит от стадии, на которой оно диагностировано, поэтому ваш врач советует вам следить за своим самочувствием и немедленно обращаться к врачу, если возникают такие проблемы, как изменения стула, потеря веса, частые боли и отеки. Желудок, изжога, отрыжка, атипичное выделение стула.
 
 
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Очень часто заболевание не имеет специфических симптомов и выявляется на очень запущенной стадии.
 
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