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Онкологи назвали первые признаки предракового состояния
Источник материала: UDF
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Очень часто заболевание не имеет специфических симптомов и выявляется на очень запущенной стадии. Тогда лечение затруднено и прогноз плохой.
Вот почему человеку полезно следить за своим телом на предмет изменений, которые могут вызвать болезнь.
Известный хирург-онколог Иван Карасев назвал первые признаки рака, на которые стоит обратить внимание каждому.
Специалист обратил внимание на недавнее количество онкологических заболеваний, связанных с желудочно-кишечным трактом.
Успешное лечение этого заболевания во многом зависит от стадии, на которой оно диагностировано, поэтому ваш врач советует вам следить за своим самочувствием и немедленно обращаться к врачу, если возникают такие проблемы, как изменения стула, потеря веса, частые боли и отеки. Желудок, изжога, отрыжка, атипичное выделение стула.
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Очень часто заболевание не имеет специфических симптомов и выявляется на очень запущенной стадии.
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