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Ждановичи, будний день. Архивное фото

Более того, кто захочет в той же России связываться с безналом ради 3-5 сумок или 20 коробок обуви?

Получается, что нам пытаются привить цивилизованные рамки с нецивилизованными отношениями.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Шумченко: «Кто захочет в России связываться с безналом ради 20 коробок обуви?» Теперь ИП обязаны будут наравне с юрлицами выполнять условия по валютному регулированию.