Фотофакт. Лукашенко встретился с экс-президентом – другом, который рядом «и в беде, и в радости»

Источник материала: Салiдарнасць

Игорь Додон, который был президентом Молдовы с декабря 2016 года по декабрь 2020 года, находится с визитом в Беларуси.





Как сообщает пресс-служба белорусского правителя, сегодня проходит неформальная встреча Лукашенко и Додона за городом. Где конкретно, не уточняется.

Отметим, в годы президентства Додона тот встречался с белорусским коллегой неоднократно.

К примеру, в 2019-м, он приезжал в Минск на открытие II Европейских игр. Тогда он сказал: «Это важное событие для вас лично и вашей страны. Я решил все-таки приехать, чтобы быть рядом с вами. Друзья обычно рядом друг с другом — и в беде, и в радости».

А в 2017-м – улетал в Кишинев на предоставленном Лукашенко самолете, что вызвало волну негатива .

Сейчас Игорь Додон является председателем партии социалистов Молдовы.

Отметим, что с 5 по 7 мая проходит визит делегации парламента Молдовы в Беларусь, в которую Додон не входит.

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