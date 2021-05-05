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Дело Николая Дедка направлено в прокуратуру

05.05.2021 16:11 — Разное | АФН  
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Источник материала: АФН

Активисту и блогеру Николаю Дедку предъявлено окончательное обвинение.

Николая Дедка обвиняют по трем статьям, о которых ранее сообщал Следственный комитет:

ч. 1 ст. 295-3 (Незаконные действия в отношении предметов, поражающее действие которых основано на использовании горючих веществ);

ч. 1 ст. 342 (Организация и подготовка действий, грубо нарушающих общественный порядок);

ч. 3 ст. 361 (Призывы к действиям, направленным на причинение вреда национальной безопасности Беларуси при помощи интернета).

Николай и его адвокаты ознакомились с материалами дела, после чего оно было направлено в прокуратуру.

Политзаключенный не признает вину ни по одной из статей.

В СИЗО Николая Дедка, как и некоторых других людей, содержащихся в СИЗО и признанных правозащитниками политзаключенными, поставили на профилактический учет. Теперь он находится под усиленным контролем, проводят профилактические беседы, а вне стен камеры его везде возят в наручниках.

 
 
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Активисту и блогеру Николаю Дедку предъявлено окончательное обвинение.
 
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