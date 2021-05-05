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Эликсир молодости или сила денег? Знаменитости, которые в 40 лет стали выглядеть лучше, чем в 20

05.05.2021 16:13 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Эликсир молодости или сила денег? Знаменитости, которые в 40 лет стали выглядеть лучше, чем в 20

Эликсир молодости или сила денег? Сравнивая некоторые фотографии знаменитостей в 20 и 40 лет, невольно задумываешься: как им это удалось? У женщин – макияж, модная прическа, а у мужчин – борода.  В чем ещё секреты голливудских звёзд? Собрали фотографии 10 ошеломительных изменений.

1. Сальма Хайек. 20 лет и 47.


© El Universal / Youtube, © salmahayek / Instagram

2. Дэвид и Виктория Бэкхемы. В 23 и 25 и в 44 и 45 лет.


© davidbeckham / Instagram, © victoriabeckham / Instagram

3. Кейт Уинслет. 23 и 33 года.


© Mary Evans / AF Archive / Graham Whitby Boot / East News, © PopularImages / Depositphotos.com

4. Роберт Дауни-младший. 21 и 41 год.


© Back to School / Metro Goldwyn Mayer, © everett225 / Depositphotos.com

5. Дуэйн Джонсон. 22 года и 38 лет.


© therock / Instagram, © Jean_Nelson / Depositphotos.com

6. Крис Пратт. 24 года и 40 лет.


7. Ким Кардашьян. 26 и 38 лет.


© Depositphotos.com, © kimkardashian / Instagram

8. Райн Гослинг. 20 и 30 лет.


© Remember the Titans / Walt Disney Pictures, © everett225 / Depositphotos.com

9. Адам Левин. 29 и 40 лет.


© s_bukley / Depositphotos.com, © adamlevine / Instagram

10. Крис Эванс. 20 лет и 38.


© s_bukley / Depositphotos.com, © Avengers: Endgame / Marvel Studios


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Эликсир молодости или сила денег? Сравнивая некоторые фотографии знаменитостей в 20 и 40 лет, невольно задумываешься: как им это удалось? У женщин – макияж, модная...
 
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