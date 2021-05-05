Эликсир молодости или сила денег? Знаменитости, которые в 40 лет стали выглядеть лучше, чем в 20

Источник материала: ОНТ

Эликсир молодости или сила денег? Сравнивая некоторые фотографии знаменитостей в 20 и 40 лет, невольно задумываешься: как им это удалось? У женщин – макияж, модная прическа, а у мужчин – борода. В чем ещё секреты голливудских звёзд? Собрали фотографии 10 ошеломительных изменений.

1. Сальма Хайек. 20 лет и 47.



© El Universal / Youtube , © salmahayek / Instagram

2. Дэвид и Виктория Бэкхемы. В 23 и 25 и в 44 и 45 лет.



© davidbeckham / Instagram , © victoriabeckham / Instagram

3. Кейт Уинслет. 23 и 33 года.



© Mary Evans / AF Archive / Graham Whitby Boot / East News , © PopularImages / Depositphotos.com

4. Роберт Дауни-младший. 21 и 41 год.



© Back to School / Metro Goldwyn Mayer , © everett225 / Depositphotos.com

5. Дуэйн Джонсон. 22 года и 38 лет.



© therock / Instagram , © Jean_Nelson / Depositphotos.com

6. Крис Пратт. 24 года и 40 лет.





7. Ким Кардашьян. 26 и 38 лет.



© Depositphotos.com , © kimkardashian / Instagram

8. Райн Гослинг. 20 и 30 лет.



© Remember the Titans / Walt Disney Pictures , © everett225 / Depositphotos.com

9. Адам Левин. 29 и 40 лет.



© s_bukley / Depositphotos.com , © adamlevine / Instagram

10. Крис Эванс. 20 лет и 38.



© s_bukley / Depositphotos.com , © Avengers: Endgame / Marvel Studios





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