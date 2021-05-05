|
Эликсир молодости или сила денег? Знаменитости, которые в 40 лет стали выглядеть лучше, чем в 20
Источник материала: ОНТ
Эликсир молодости или сила денег? Сравнивая некоторые фотографии знаменитостей в 20 и 40 лет, невольно задумываешься: как им это удалось? У женщин – макияж, модная прическа, а у мужчин – борода. В чем ещё секреты голливудских звёзд? Собрали фотографии 10 ошеломительных изменений.
1. Сальма Хайек. 20 лет и 47.
2. Дэвид и Виктория Бэкхемы. В 23 и 25 и в 44 и 45 лет.
3. Кейт Уинслет. 23 и 33 года.
4. Роберт Дауни-младший. 21 и 41 год.
5. Дуэйн Джонсон. 22 года и 38 лет.
6. Крис Пратт. 24 года и 40 лет.
7. Ким Кардашьян. 26 и 38 лет.
8. Райн Гослинг. 20 и 30 лет.
9. Адам Левин. 29 и 40 лет.
10. Крис Эванс. 20 лет и 38.
Подписывайтесь на нас в
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Эликсир молодости или сила денег? Сравнивая некоторые фотографии знаменитостей в 20 и 40 лет, невольно задумываешься: как им это удалось? У женщин – макияж, модная...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)