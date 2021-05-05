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Дело Тихановского и его сообщников направлено в Верховный суд
Источник материала: ОНТ
Дело Тихановского и его сообщников направлено в Верховный суд. Об этом сообщили в Генпрокуратуре. Согласно материалам дела он, а также привлечённые им граждане с июня 2019-го планировали организацию массовых беспорядков в стране в период подготовки и проведения выборов Президента.
Сообщается, что для достижения своих целей обвиняемые использовали политтехнологии, чтобы сформировать у людей негативное отношение к представителям госорганов. С конца 2019-го года они распространяли в интернете призывы к приготовлению, организации и активному участию в незаконных массовых мероприятиях. Кроме того, Тихановский с людьми из его окружения под различными предлогами, в том числе для сбора подписей за выдвижение кандидата в Президенты, проводили незаконные массовые мероприятия в областных центрах и других городах Беларуси. После – размещали съёмки в интернете, включая Youtube, телеграмм-каналы и социальные сети.
Обстоятельства уголовного дела исследованы всесторонне и объективно. По уголовному делу Генпрокуратура предъявила к обвиняемым иск о возмещении ущерба, причиненного их противоправными действиями.
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Дело Тихановского и его сообщников направлено в Верховный суд. Об этом сообщили в Генпрокуратуре. Согласно материалам дела он, а также привлечённые им граждане с...
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