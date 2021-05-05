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Дело Тихановского и его сообщников направлено в Верховный суд

05.05.2021 16:13 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Дело Тихановского и его сообщников направлено в Верховный суд

Дело Тихановского и его сообщников направлено в Верховный суд. Об этом сообщили в Генпрокуратуре. Согласно материалам дела он, а также привлечённые им граждане с июня 2019-го планировали организацию массовых беспорядков в стране в период подготовки и проведения выборов Президента.

Сообщается, что для достижения своих целей обвиняемые использовали политтехнологии, чтобы сформировать у людей негативное отношение к представителям госорганов. С конца 2019-го года они распространяли в интернете призывы к приготовлению, организации и активному участию в незаконных массовых мероприятиях. Кроме того, Тихановский с людьми из его окружения под различными предлогами, в том числе для сбора подписей за выдвижение кандидата в Президенты, проводили незаконные массовые мероприятия в областных центрах и других городах Беларуси. После – размещали съёмки в интернете, включая Youtube, телеграмм-каналы и социальные сети. 

Анжелика Курчак, начальник управления взаимодействия со средствами массовой информации Генеральной прокуратуры Беларуси: «В результате противоправных действий Тихановского и его сообщников государству причинён ущерб на сумму более трёх миллионов рублей. На имущество обвиняемых наложен арест на сумму свыше двух миллионов рублей. После изучения уголовного дела в Генпрокуратуре сделали вывод, что обвинение всей группе предъявлено обоснованно и подтверждено доказательствами. Избранная к обвиняемым мера пресечения в виде заключения под стражу применена обоснованно». 

Обстоятельства уголовного дела исследованы всесторонне и объективно. По уголовному делу Генпрокуратура предъявила к обвиняемым иск о возмещении ущерба, причиненного их противоправными действиями.

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Дело Тихановского и его сообщников направлено в Верховный суд. Об этом сообщили в Генпрокуратуре. Согласно материалам дела он, а также привлечённые им граждане с...
 
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