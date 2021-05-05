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Как распознать бессимптомный инфаркт и для кого он наиболее опасен?

05.05.2021 16:13 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Как распознать бессимптомный инфаркт и для кого он наиболее опасен?

Бессимптомный инфаркт Миокарда. Почему он наиболее опасен для молодых людей и как диагностировать недуг? На эти вопросы в программе «Наше утро» на ОНТ ответил председатель общественного объединения «Белорусская ассоциация врачей» Дмитрий Шевцов.


Об основных симптомах инфаркта, среди которых боль в сердце, отдающая в руку или шею, резкий скачок давления, внезапный приступ отдышки, чувство страха смерти, знают многие. Тихий же инфаркт чаще всего характерен для мужчин. усталость и физический дискомфорт, плохой сон, конечно же, мало кого насторожит. А незначительная боль в шее либо в груди вообще может быть принята за невралгию. 

Скрытие инфаркты – нередкое явление для молодых людей. Их опасность – в сложности диагностики и последующих функциональных и структурных изменениях сердца. Через пару лет случившийся бессимптомный инфаркт Миокарда может перерасти в реальный инфаркт или даже инсульт. Поэтому к острым болям в челюсти, животе и за грудиной нужно относиться настороженно и обращаться к врачу.

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Бессимптомный инфаркт Миокарда. Почему он наиболее опасен для молодых людей и как диагностировать недуг? На эти вопросы в программе «Наше утро» на ОНТ ответил...
 
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