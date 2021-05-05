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Меган Маркл написала книгу для детей
Источник материала: ОНТ
Жена принца Гарри Меган Маркл написала свою первую детскую книгу. Об этом
Название книги – «The Bench» («Скамейка»). Вдохновили Меган муж и сын. История рассказывает об отношениях между отцом и сыном с точки зрения матери, а также в книге рассматривается место любви в современной семье.
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Иллюстрацией занимался художник Кристиан Робинсон. В Instagram американского издательства Random House Children’s Books отмечено, что «The Bench» поступит в продажу 8 июня, а еще Меган Маркл запишет аудиоверсию произведения.
Фото: https://www.instagram.com/randomhousekids
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Жена принца Гарри Меган Маркл написала свою первую детскую книгу. Об этом сообщает Mashable. Название книги – «The Bench» («Скамейка»). Вдохновили Меган муж и сын. История...
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