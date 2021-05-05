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В Гомеле возбуждено уголовное дело по факту гибели в ДТП шестилетней девочки
Источник материала: ОНТГомеле возбуждено уголовное дело по факту гибели в ДТП шестилетней девочки" class="one-news__figure-img">
Управлением следственного комитета по Гомельской области возбуждено уголовное дело по факту гибели в ДТП в Гомеле шестилетней девочки. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета.
Уголовное дело по ч.2 ст.317 Уголовного кодекса Беларуси возбуждено против 19-летнего водителя Citroen, проехавшего на красный сигнал светофора и, в результате произошедшего ДТП, врезавшегося в шедших по тротуару людей. В данный момент водитель Citroen задержан. Согласно предварительным данным, все участники ДТП были трезвы. Также в сообщении отмечается, что водительский стаж подозреваемого составляет менее одного года.
Напомним, смертельное ДТП произошло 4 мая в 17.40 в Гомеле. Citroen ехал по ул. Советской. На перекрестке с ул. Крестьянской он проехал на красный сигнал светофора, после чего столкнулся с автомобилем Nissan. От удара Citroen вынесло на тротуар, где автомобиль врезался в группу пешеходов. Одна из пострадавших – шестилетняя девочка – от полученных травм скончалась в машине скорой помощи. Её бабушка и малолетний брат после осмотра медиками были отпущены домой.
Фото: Следственный комитет
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Управлением следственного комитета по Гомельской области возбуждено уголовное дело по факту гибели в ДТП в Гомеле шестилетней девочки. Об этом сообщает...
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