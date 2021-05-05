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Стала известна причина смерти принца Филиппа
Источник материала: ОНТ
Названа причина смерти британского принца Филиппа. Об этом
По словам придворного врача, 99-летний муж британской королевы Елизаветы II скончался от старости. В документах о смерти не указаны какие-либо травмы и заболевания.
Однако незадолго до смерти он перенёс операцию на сердце.
Герцог Эдинбургский принц Филипп Маунтбеттен скончался 9 апреля, не дожив всего два месяца до 100-летнего юбилея. 17 числа он был погребён в Виндзорском замке.
Фото: Букингемский дворец
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Названа причина смерти британского принца Филиппа. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на Telegraph. По словам придворного врача, 99-летний муж британской...
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