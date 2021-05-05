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3 знака Зодиака, которые по-настоящему опасны! Держитесь от них подальше!

05.05.2021 16:13 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

3 знака Зодиака, которые по-настоящему опасны! Держитесь от них подальше!

Каждый из знаков Зодиака имеет свои характерные черты, неоспоримые достоинства и огорчающие недостатки. Но есть 3 особенных знака, которые просто опасны! Знаки-манипуляторы, знаки-обманщики, упрямцы и предатели. Кто же они – знаки, от которых лучше держаться подальше?

 

Козероги

Козероги очень скрытные и не выставляют эмоции напоказ. Они могут смотреть вам прямо в глаза, но вы никогда не догадаетесь, что в действительности у них на уме. Козероги соблюдают дистанцию в любой компании, при этом окружающие видят в них своих лучших друзей.

Представители этого знака Зодиака трусливы, хоть никогда и не признаются в этом. Они боятся абсолютно всего, в любой ситуации будут в первую очередь спасать лишь себя. 

Козероги совершенно не уверены в себе, всегда держатся отстраненно и зачастую не способны на любовь к другому человеку.

Девы

Девы – самый требовательный знак Зодиака. Им всегда мало, что бы окружающие ни делали для них. Девы не ищут любви, направляя свои устремления скорее на страстные отношения без обязательств. Они в любой момент, абсолютно неожиданно могут отвернуться от вас.

Девы эгоистичны, свои интересы ставят на первое место. Если будет нужно – не постесняются предать. Но будьте готовы к тому, что Девы не покажут вам свою сущность до самого последнего момента.

Скорпион

Сталкиваясь с жизненными трудностями, Скорпионы не могут справиться с ними самостоятельно – они обязательно расскажут о проблемах всем вокруг, а дальше будут ждать чудесного спасения. 

Они ревнивы и очень завистливы. Кажутся умными и взрослыми людьми, но на самом деле с трудом контролируют собственные чувства.

Не получив желаемого, Скорпионы начинают впадать в истерики. Будьте осторожны – они обязательно запомнят тех, кто поступил с ними плохо, и выждав время отомстят.


По материалам сайта femmie.ru

Фото: fungirls.livejournal.com

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