Вы будете в шоке! 10 доказательств того, как коты «поработили» своих хозяев

Источник материала: ОНТ

Заводя кота, нужно помнить, что это не только милый и пушистый комочек, а ещё вечные капризы и прихоти, которые придется выполнять. Мы собрали подборку 10 доказательств того, как хозяева идут на поводу у своих же питомцев и делают всё для их комфорта.

1. Кот любит играть с выключателем лампы и просит своего хозяина постоянно поднимать его.



Quatrinn

2. Пушистик заставил свою хозяйку чинить его игрушку, ведь другие ему не нравятся.



timemanagement77

3. А этот хозяин построил целый город из коробок для любимых котов.



ipoopette

4. Чтобы отвлечь своего питомца, хозяевам приходится включать для него видео на планшете.



samplifier

5. Котик просит поднимать его на ручках, чтобы ему было удобно смотреть в окно.



british_boondog

6. А этот котэ не любит есть в одиночестве.



Ireekofgeek

7. Для этой принцессы построили роскошную кровать с перинами и подсветкой. Даже у людей таких шикарных условий нет!



lesbiancandles

8. Заселились в отель, и кот занял себе самую большую кровать.



Panda_Cookie

9. Чтобы спокойно почитать, этому хозяину приходится подкладывать под кота тоже какую-нибудь книгу.



Savidawn93

10. Мужчине приходится каждый раз, когда он хочет поиграть в компьютерные игры, подставлять стул для своего кота.



GPhex

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