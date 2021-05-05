ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Вы будете в шоке! 10 доказательств того, как коты «поработили» своих хозяев

05.05.2021 16:13 — Разное | ОНТ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: ОНТ

Вы будете в шоке! 10 доказательств того, как коты «поработили» своих хозяев

Заводя кота, нужно помнить, что это не только милый и пушистый комочек, а ещё вечные капризы и прихоти, которые придется выполнять. Мы собрали подборку 10 доказательств того, как хозяева идут на поводу у своих же питомцев и делают всё для их комфорта.

1. Кот любит играть с выключателем лампы и просит своего хозяина постоянно поднимать его.


Quatrinn 

2. Пушистик заставил свою хозяйку чинить его игрушку, ведь другие ему не нравятся.


timemanagement77 

3. А этот хозяин построил целый город из коробок для любимых котов.


ipoopette 

4. Чтобы отвлечь своего питомца, хозяевам приходится включать для него видео на планшете.


samplifier 

5. Котик просит поднимать его на ручках, чтобы ему было удобно смотреть в окно.


british_boondog 

6. А этот котэ не любит есть в одиночестве.


Ireekofgeek 

7. Для этой принцессы построили роскошную кровать с перинами и подсветкой. Даже у людей таких шикарных условий нет!


lesbiancandles 

8. Заселились в отель, и кот занял себе самую большую кровать.


Panda_Cookie 

9. Чтобы спокойно почитать, этому хозяину приходится подкладывать под кота тоже какую-нибудь книгу.


Savidawn93 

10. Мужчине приходится каждый раз, когда он хочет поиграть в компьютерные игры, подставлять стул для своего кота.


GPhex 

 

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Заводя кота, нужно помнить, что это не только милый и пушистый комочек, а ещё вечные капризы и прихоти, которые придется выполнять. Мы собрали подборку 10...
 
Новости дня
Новости разные
 
Дизайнер PlayStation 5 создал кроссовки Nike в стилистике приставки
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

04.05.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
05.05.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by