Новые протесты в Израиле закончились стычками с полицией

Источник материала: ОНТ

Стычками с полицией завершился новый протест в Израиле.





Люди собрались в Восточном Иерусалиме в защиту палестинских семей, которым суд постановил съехать – несмотря на то, что они жили здесь поколениями.

Ситуация накалилась, когда полиция начала растаскивать активистов. Сидячие забастовки против выселения в Израиле проходят уже не один день.

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