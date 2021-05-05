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Новые протесты в Израиле закончились стычками с полицией
Источник материала: ОНТ
Стычками с полицией завершился новый протест в Израиле.
Люди собрались в Восточном Иерусалиме в защиту палестинских семей, которым суд постановил съехать – несмотря на то, что они жили здесь поколениями.
Ситуация накалилась, когда полиция начала растаскивать активистов. Сидячие забастовки против выселения в Израиле проходят уже не один день.
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Стычками с полицией завершился новый протест в Израиле. Люди собрались в Восточном Иерусалиме в защиту палестинских семей, которым суд постановил съехать –...
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