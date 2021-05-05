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Оранжевый уровень опасности объявлен в Беларуси на 6 мая – снова ожидается сильный ветер
Источник материала: ОНТ
На 6 мая из-за сильного ветра в Беларуси снова объявлен оранжевый уровень опасности. Об этом со ссылкой на «Белгидромет»
В четверг 6 мая ожидается облачная с прояснениями погода. Ночью над большей частью территории Беларуси пройдут кратковременные дожди. В отдельных районах прогнозируются сильные ливни с грозами. Ветер – южный, юго-западный 5 -10 м/с ночью с порывали до 15-20 м/с днем.
6 мая температура воздуха составит от +4°С до +10°С ночью и от +9°С до +15°С днем.
Фото: Freepik
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На 6 мая из-за сильного ветра в Беларуси снова объявлен оранжевый уровень опасности. Об этом со ссылкой на «Белгидромет» сообщает БЕЛТА. В четверг 6 мая ожидается...
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