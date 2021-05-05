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Мужчина спрыгнул с моста, чтобы спасти ребёнка, который упал в воду после аварии

05.05.2021 16:13 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Мужчина спрыгнул с моста, чтобы спасти ребёнка, который упал в воду после аварии

В штате Флорида 2 мая произошла страшная авария. Автомобиль, в котором находилось восемь пассажиров, перевернулся и «свесился» с моста, пишет портал «Ридус». 

Самое страшное, что из машины в воду упал двухлетний ребёнок. И всё могло бы закончиться очень трагично, если бы не мужчина, который рискнул жизнью ради спасения малыша.

Герою удалось спасти ребёнка, из воды их достали люди, проплывающие мимо на катере. Они доставили их к берегу.

Вскоре пострадавшего ребенка на вертолете отправили в детскую больницу Джона Хопкинса. Другие люди, попавшие в аварию, также были доставлены в медучреждения. 

Что стало причиной аварии – пока не ясно. Ничего не сообщается и о состоянии пострадавших.

Пользователи соцсетей, узнав об истории, попросили местное отделение полиции и пожарную службу наградить героя.

Фото: © facebook.com 

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В штате Флорида 2 мая произошла страшная авария. Автомобиль, в котором находилось восемь пассажиров, перевернулся и «свесился» с моста, пишет портал «Ридус». ...
 
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