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Егор Шарангович забросил шайбу в ворота «Бостона», и его команда одержала победу
Источник материала: ОНТ
Свой 51-й матч в НХЛ Егор Шарангович отметил заброшенной шайбой в ворота «Бостона», а его команда «Нью-Джерси» одержала победу.
Игра получилась напряженной. Основное время завершилось вничью – 3:3. И именно гол Егора Шаранговича перевел встречу в овертайм. В дополнительной пятиминутке Павел Заха принес победу «Нью-Джерси» – 4:3. Шарангович провел на льду почти 17 минут, нанес два броска по воротам и заработал коэффициент полезности «плюс 2». По итогам игры белорусский хоккеист был признан второй звездой матча.
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Свой 51-й матч в НХЛ Егор Шарангович отметил заброшенной шайбой в ворота «Бостона», а его команда «Нью-Джерси» одержала победу. Игра получилась напряженной....
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