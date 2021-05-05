Егор Шарангович забросил шайбу в ворота «Бостона», и его команда одержала победу

Источник материала: ОНТ

Свой 51-й матч в НХЛ Егор Шарангович отметил заброшенной шайбой в ворота «Бостона», а его команда «Нью-Джерси» одержала победу.

Игра получилась напряженной. Основное время завершилось вничью – 3:3. И именно гол Егора Шаранговича перевел встречу в овертайм. В дополнительной пятиминутке Павел Заха принес победу «Нью-Джерси» – 4:3. Шарангович провел на льду почти 17 минут, нанес два броска по воротам и заработал коэффициент полезности «плюс 2». По итогам игры белорусский хоккеист был признан второй звездой матча.

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