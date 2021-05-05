Стала известна заработная плата Моуриньо в Роме









Стала известна заработная плата Жозе Моуриньо в Роме. Португалец, который подписал контракт с римлянами до 2024 года, после вычета налогов будет получать в римском клубе 7,5 миллионов евро.





Также из-за досрочного расторжения контракта Моуриньо будет получать деньги от Тоттенхэма до лета 2022 года, которые составят разницу между его зарплатой в Лондоне (16 млн евро) и Риме.





58-летний наставник начнет работу с Волками в преддверии старта сезона Серии А 2021/22. Ранее Рома подтвердила, что в конце сезона клуб покинет нынешний тренер Пауло Фонсека.





Моуриньо был уволен из Тоттенхэма после того, как его команда опустилась на седьмое место в таблице Премьер-лиги. Ранее он работал в Италии с Интером, а также возглавлял Манчестер Юнайтед, Челси, Реал, Порту и ряд других клубов.





Сейчас Рома занимает седьмое место турнирной таблицы Серии А. 6 мая римляне сыграют с Манчестер Юнайтед в полуфинале Лиги Европы (первый матч — 2:6).