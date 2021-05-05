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Бывшая команда Тимы Белорусских регистрирует этот бренд в России
Источник материала: Tut.by
Бывшая команда певца Тимы Белорусских подала заявку на регистрацию этого имени в качестве товарного знака на территории России. Об этом
Заявку в ведомство 6 апреля подала бывшая менеджер певца Александра Розниченко, жена экс-продюсера Тимофея. Команда лейбла, с которым ранее сотрудничал Морозов (настоящая фамилия певца) регистрирует новый бренд сразу по сорока пяти классам Международной классификации товаров и услуг, следует из заявки.
Среди товаров, для продажи которых можно будет использовать товарный знак «Тима Белорусских», — косметика, одежда, молоко и йогурты, вино, пиво и безалкогольные напитки, а также табак и его заменители.
Заявка на регистрацию товарного знака «Тима Белорусских» была подана в ведомство за 10 дней
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Бывшая команда певца Тимы Белорусских подала заявку на регистрацию этого имени в качестве товарного знака на территории России. Об этом пишут «Открытые медиа» со...
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