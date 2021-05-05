Бывшая команда Тимы Белорусских регистрирует этот бренд в России

Источник материала: Tut.by

Бывшая команда певца Тимы Белорусских подала заявку на регистрацию этого имени в качестве товарного знака на территории России. Об этом пишут «Открытые медиа» со ссылкой на документы на сайте Федерального института промышленной собственности.



Фото: vk.com/belorusskih

Заявку в ведомство 6 апреля подала бывшая менеджер певца Александра Розниченко, жена экс-продюсера Тимофея. Команда лейбла, с которым ранее сотрудничал Морозов (настоящая фамилия певца) регистрирует новый бренд сразу по сорока пяти классам Международной классификации товаров и услуг, следует из заявки.

Среди товаров, для продажи которых можно будет использовать товарный знак «Тима Белорусских», — косметика, одежда, молоко и йогурты, вино, пиво и безалкогольные напитки, а также табак и его заменители.

Заявка на регистрацию товарного знака «Тима Белорусских» была подана в ведомство за 10 дней до суда по «наркотическому» делу, по которому проходил певец.