Fiat показал первые фотографии будущего субкомпактного «паркетника»

Источник материала: Tut.by

В 2017 году Fiat вывел на рынок Южной Америки хэтчбек Argo на замену модели Punto, следом вышел родственный седан Cronos , а теперь на подходе и кроссовер, до недавнего времени известный как Project 363.





Самостоятельно выбрать название будущей новинки Fiat якобы не может — решить вопрос должна общественность, проголосовав на специальном сайте за один из трех вариантов имени для кроссовера (Tuo, Domo или Pulse). От Argo и Cronos субкомпактный «паркетник» будет отличаться оформлением передней и задней части кузова, обвесом из неокрашенного пластика и рейлингами на крыше. Кроме того, как подчеркивают в Fiat, за основу машины будет взята новая платформа MLA — по всей видимости, это модифицированный вариант архитектуры MP1 от Argo.





И если хэтчбек и седан довольствуются двумя атмосферными моторами 1.3 и 1.8, которые могут работать на бензине или этаноле, то под капотом Project 363 ожидается новая турбо-«тройка» объемом 1 л и мощностью около 125 л.с.

В Бразилии продажи нового кроссовера Fiat начнутся осенью — ближе к моменту рыночного дебюта компания обнародует все подробности. Не исключено, что со временем «паркетник» доберется и до европейского рынка.