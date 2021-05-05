ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Fiat показал первые фотографии будущего субкомпактного «паркетника»

05.05.2021 16:39 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

В 2017 году Fiat вывел на рынок Южной Америки хэтчбек Argo на замену модели Punto, следом вышел родственный седан Cronos, а теперь на подходе и кроссовер, до недавнего времени известный как Project 363.


Самостоятельно выбрать название будущей новинки Fiat якобы не может — решить вопрос должна общественность, проголосовав на специальном сайте за один из трех вариантов имени для кроссовера (Tuo, Domo или Pulse). От Argo и Cronos субкомпактный «паркетник» будет отличаться оформлением передней и задней части кузова, обвесом из неокрашенного пластика и рейлингами на крыше. Кроме того, как подчеркивают в Fiat, за основу машины будет взята новая платформа MLA — по всей видимости, это модифицированный вариант архитектуры MP1 от Argo.


И если хэтчбек и седан довольствуются двумя атмосферными моторами 1.3 и 1.8, которые могут работать на бензине или этаноле, то под капотом Project 363 ожидается новая турбо-«тройка» объемом 1 л и мощностью около 125 л.с.

В Бразилии продажи нового кроссовера Fiat начнутся осенью — ближе к моменту рыночного дебюта компания обнародует все подробности. Не исключено, что со временем «паркетник» доберется и до европейского рынка.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В 2017 году Fiat вывел на рынок Южной Америки хэтчбек Argo, следом вышел родственный седан Cronos, а в скором времени компанию им составит кроссовер, до недавнего времени...
 
Новости дня
Новости разные
 
Генералы отечественного рока выпустили новый клип с Дудинским, Пугачом и Помидоровым
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

04.05.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
05.05.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by