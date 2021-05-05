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Fiat показал первые фотографии будущего субкомпактного «паркетника»
Источник материала: Tut.by
В 2017 году Fiat вывел на рынок Южной Америки хэтчбек
Самостоятельно выбрать название будущей новинки Fiat якобы не может — решить вопрос должна общественность, проголосовав на специальном
И если хэтчбек и седан довольствуются двумя атмосферными моторами 1.3 и 1.8, которые могут работать на бензине или этаноле, то под капотом Project 363 ожидается новая турбо-«тройка» объемом 1 л и мощностью около 125 л.с.
В Бразилии продажи нового кроссовера Fiat начнутся осенью — ближе к моменту рыночного дебюта компания обнародует все подробности. Не исключено, что со временем «паркетник» доберется и до европейского рынка.
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В 2017 году Fiat вывел на рынок Южной Америки хэтчбек Argo, следом вышел родственный седан Cronos, а в скором времени компанию им составит кроссовер, до недавнего времени...
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