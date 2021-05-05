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Пентагон заявил, что на Землю может упасть китайская ракета

05.05.2021 16:39 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Китайская тяжелая ракета-носитель Long March 5B, вышедшая из-под контроля после запуска, может в ближайшие выходные повторно войти в атмосферу и упасть на Землю в неизвестном районе. Пентагон заверил, что занимается ее отслеживанием. Об этом сообщает CNN.


Источник: CNN

Ожидается, что китайская ракета Long March 5B войдет в атмосферу Земли «примерно 8 мая». Но точная точка входа пока неизвестна. Сейчас наблюдениями за ракетой занимается 18- я космическая эскадрилья США, которая станет постить обновления о ее местонахождении на сайте Space Track.

На прошлой неделе китайцы запустили с помощью Long March 5B 29 апреля на орбиту базовый модуль национальной космической станции. Обычно большинство объектов космического мусора сгорает в атмосфере, но китайская ракета весит 22 тонны. Это вызывает опасения, что ее крупные части могут повторно войти в атмосферу и нанести ущерб, если они попадут в жилые районы.

Однако астрофизик из Астрофизического центра Гарвардского университета Джонатан Макдауэлл сказал CNN, что это «не конец света». Риск, что обломки причинят ущерб или травмируют кого-либо, довольно мал, если точнее, то практически невозможен.

Макдауэлл объяснил, что определить точно, куда могут направиться обломки, в данный момент практически невозможно из-за огромной скорости, с которой движется ракета (18 тысяч миль или примерно 29 тысяч километров в час). Даже небольшие изменения обстоятельств резко изменят ее траекторию. Но, по его расчетам, скорее всего ракета повторно войдет в атмосферу где-то между 8 и 10 мая и, скорее всего, упадет в Тихий океан.

 
 
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Скорее всего ракета повторно войдет в атмосферу где-то между 8 и 10 мая.
 
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