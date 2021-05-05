Требовала у Билла отвозить дочь в школу и мыть посуду. Как появилась и распалась семья Билла и Мелинды Гейтс

Источник материала: Tut.by

Вчера стало известно: Билл и Мелинда Гейтс расстаются , прожив вместе 27 лет. Пока большинство задается вопросом, как именно бывшие супруги разделят свое многомиллиардное имущество, мы решили вспомнить историю их любви и попытаться понять, почему спустя три десятка лет Гейтсам стало не по пути.

«Мы сейчас с Биллом на том этапе, когда можем смеяться куда больше, чем прежде. Но я прекрасно помню, как тяжело иногда было, я даже задавалась вопросом: а выдержу ли я?». Так супруга Билла Гейтса Мелинда описывала свою семейную жизнь с сооснователем Microsoft — как временами непростую, но очень счастливую.



Фото: Reuters

Они познакомились в 1987 году на конференции, куда Мелинда приехала вместе со своими коллегами по Microsoft. В компании, созданной будущим мужем, она занимала позицию менеджера по продукту и участвовала в разработке известных тысячам современных пользователей программ — например, того же Microsoft Word.

По легенде, которую супруги озвучивали в многочисленных интервью, после мероприятия Билл подошел к будущей жене и пригласил ее на свидание — но только через две недели, ведь у него очень плотный график. Мелинду это приглашение не слишком вдохновило: по ее словам, она сочла его недостаточно спонтанным, поэтому отказала.

Сам Гейтс позже скажет: «У нее были другие парни, а у меня — Microsoft». В этом был весь он: сначала работа, потом — все остальное. Но в случае с Мелиндой Билл, похоже, решил поступиться своими принципами: после внезапного отказа пойти с ним на свидание он предложил отправиться на совместную прогулку прямо сейчас, не медля ни минуты.

«Это для тебя достаточно спонтанно?» — поинтересовался он.

«Когда я влюбилась в Билла, я не искала какой-то конкретный тип мужчины, но некоторая предрасположенность была», — признавалась потом Мелинда. Она специализировалась на информатике и уже давно была окружена мужчинами, увлеченными IT и перспективами карьерного роста куда больше, чем женщинами. Поэтому Гейтс и его приверженность работе ее не отталкивали — напротив, лишь привлекали. Мелинда сразу поняла, что Билл — ее тип.

А вот он родственную душу в Мелинде распознал не так быстро. Прежде чем предложить ей стать его супругой, Гейтс долго сомневался. Мелинда, впрочем, уверена, что сомневался муж не в ней, а в том, сможет ли он выполнять обязательства, которые неизменно несет в себе брак.

Говорят, чтобы понять, справится ли он с ролью супруга, сооснователь Microsoft даже выписал на бумажку все «за» и «против». Видимо, первых оказалось больше, раз в начале 1994 года пара таки сыграла свадьбу — с популярным тогда кантри-музыкантом Вилли Нельсоном в качестве аккомпанемента и другими развлечениями для гостей. По слухам, это торжество обошлось в миллион долларов.

Спустя два года после свадьбы Мелинда впервые забеременела. Тогда же она сообщила мужу, что после родов перестанет работать, ведь быть мамой (как и топ-менеджером) вполсилы ей не хотелось. Билла ее решение удивило, ведь он не мыслил себя без работы и явно не понимал, как могут от нее отказаться другие, но противиться желанию супруги Гейтс не стал.

Вскоре на свет появилась их дочь Дженнифер, еще три года спустя родился сын Рори. И, вероятно, именно тогда в паре впервые случился разлад: Мелинда поняла, что ей не хватает самореализации и, что еще важнее, помощи со стороны супруга.

«На тот момент Билл был главой Microsoft, и, пожалуй, именно тогда он больше всего вкладывался в компанию. Он был вечно занят, нужен всем вокруг, и я даже начала думать: «Ладно, может, он хотел детей только в теории, а не на самом деле?» — писала она в своей книге.

Наверное, именно желание реализовать себя подвигло Мелинду на создание их совместного с супругом фонда — The Bill & Melinda Gates Foundation. Почему именно благотворительность? По словам Мелинды, ей показалось несправедливым, что у четы Гейтс так много денег, «в то время как у миллиардов других людей их так мало».

За годы существования и работы фонд Гейтсов стал самым крупным частным фондом в мире. Супруги потратили на борьбу с малярией, полиомиелитом и другими инфекциями в странах третьего мира свыше 36 миллиардов долларов. В 2020 году почти 2 миллиарда долларов Гейтсы перечислили на борьбу с COVID-19 (в том числе и на создание вакцин — пока не представленных в Беларуси Moderna и AstraZeneca).

Успехи фонда и самой Мелинды на благотворительном поприще позитивно сказались и на отношениях внутри семьи Гейтсов. Супругам удалось наладить коммуникацию друг с другом, и внезапно оказалось, что заниматься детьми наравне с женой Биллу не в тягость — его лишь нужно было об этом попросить.

Так, когда Мелинда сообщила, что ей тяжело постоянно возить дочь в школу, Билл предложил подменять ее дважды в неделю. И тем самым спровоцировал курьезную ситуацию: внезапно в школу, куда ходила малышка Гейтс, детей стали привозить только их отцы.

«Я спросила их: «В чем дело?» — вспоминала Мелинда разговор с матерями одноклассников дочери. — И они ответили: «Мы все приходим домой и говорим нашим мужьям, что если Билл Гейтс может отвезти свою дочь в школу, то и они могут». Вот это уже образец для подражания. Конечно, он должен отвозить дочь в школу. Это хорошо для него. Это хорошо для нее. Это идет на пользу их отношениям. И угадайте что? В те дни, когда он отвозит детей в школу, он приезжает в офис Microsoft на 45 минут позже. И я считаю, что бизнесу это пока что никак не мешает».

Кроме того, по словам Мелинды, «дома после ужина Билл помогает мыть посуду». Вероятно, в представлении Гейтсов посудомоечная машина — для слабаков. Или же для тех, кто не любит проводить время в кругу семьи.

После таких историй — про помощь с детьми и по дому — семейная жизнь четы Гейтс казалась всему миру идеальной. Возможно, именно такой она и была.

Но спустя 27 лет брака Билл и Мелинда все же расстаются. Если верить их заявлению, причина в том, что им больше некуда расти как паре. А может, в этот раз на вопрос «выдержу ли я?» Мелинда ответила отрицательно.

Интересно, что за почти три десятка лет вместе супруги так и не оформили брачный контракт — бумагу, которую, казалось бы, подписывают между собой все богатые пары в Америке. С юридической стороны это значит, что после развода Мелинда имеет право претендовать на половину состояния своего мужа. С человеческой — пожалуй, то, что Билл всегда считал свою супругу равной себе, хотя она и люди вокруг думали иначе.