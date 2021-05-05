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Итальянцы просят интернет-пользователей выбрать название для нового Fiat

05.05.2021 16:41 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Компания Fiat разработала кроссовер для южноамериканского рынка. Итальянцы не определились с названием и предлагают интернет-пользователям выбрать один из трех вариантов: Tuo, Domo или Pulse. Голосовалка запущена на сайте бразильского представительства Fiat. 

Забавно, что в Fiat еще толком не рассказали о самом кроссовере. Известно лишь, что он базируется на новой архитектуре MLA, которая ранее не использовалась ни в моделях Chrysler, ни брендом Fiat. Скорее всего, для этой модели предложат 1,3-литровый двигатель мощностью 110 л. с. Это атмосферный агрегат, работающий в паре с вариатором. Такой движок уже ставится на другие бюджетные Fiat.

Итальянцы просят интернет-пользователей выбрать название для нового Fiat

Журналисты считают, что для паркетника отлично подойдет и 1-литровый турбодвигатель. Три цилиндрика этого мотора выдают 125 л. с. Мотор сопряжен с 6-ступенчатым классическим «автоматом». В Беларуси новые легковые Fiat не продаются. Зато в страну иногда привозят европейские новинки итальянского бренда. На «Автобарахолке» можно даже встретить последнюю версию Tipo.

Fiat Tipo (356/357), 2017 г.в., 35 000 км
красный, хетчбэк, бензин 1.4 л, механическая, передний привод
32 100 р.
12 500$ / 10 402€
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Компания Fiat разработала кроссовер для южноамериканского рынка. Итальянцы не определились с названием и предлагают интернет-пользователям выбрать один из трех...
 
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