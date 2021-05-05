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Двух мужчин признали виновными в насилии над сотрудниками ГАИ: какое решение суда? (видео)
Источник материала: Onliner
Как сообщили в МВД, в минувшую пятницу суд Хотимского района признал 32-летних жителей райцентра виновными в насилии над сотрудниками Госавтоинспекции и приговорил к девяти месяцам лишения свободы. Также осужденные должны выплатить милиционерам материальную компенсацию.
— Речь идет о февральском инциденте, когда наряд ГАИ прибыл на место аварии в Хотимском районе. В съехавшем в кювет автомобиле сидели виновники происшествия — водитель и пассажир. Во время разбирательства они набросились на сотрудников с кулаками, — напомнили в МВД.
Выяснилось, мужчины были пьяны (более 1 и 0,7 промилле). Их действия следователи расценили как насилие в отношении сотрудников органов внутренних дел и возбудили уголовное дело.
Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован.
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Как сообщили в МВД, в минувшую пятницу суд Хотимского района признал 32-летних жителей райцентра виновными в насилии над сотрудниками Госавтоинспекции и...
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