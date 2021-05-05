﻿ Урбанист из 1992-го. Парень разбирал антресоли и нашел «волшебную» коробку с посланием. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Урбанист из 1992-го. Парень разбирал антресоли и нашел «волшебную» коробку с посланием

05.05.2021 16:41 — Разное | Onliner  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Onliner

Городские активисты были еще задолго до того, как их начали так называть. И проблема организации общественных пространств, а также способов передвижения по столице их интересовала даже тридцать лет назад. И вот вам доказательство: удивительное послание из прошлого обнаружил у себя дома пользователь форума Onliner под ником Alex.ey. На пожелтевшей от времени газетной бумаге небольшое, но емкое и так и не потерявшее актуальности послание городским властям.

«На антресолях нашел загадочную картонную коробку, а что же там? — интригует молодой человек. — Раскрыл и увидел старые советские елочные игрушки, завернутые в старую газетку, кусочек которой торчал и мешал мне рассмотреть содержимое. Я его оторвал и собирался выкинуть, но что-то меня остановило (наверное, моя дотошность). Вгляделся — и внимание пало на эту статейку за 92 год (это когда и трава была зеленее, и вода мокрее, а деревья — большими). Окунулся я в ту атмосферу... 1992 год — ветер перемен, разрешено все, что не запрещено, для кого-то это время крутого подъема, а для кого-то крах всего и конец жизни.

Правда, мне все это было не интересно, ведь я добрый школьник, потому что у меня есть велосипед (даже два) — марки „Орленок“ и более крутой складной „Аист“. Про велодорожки я не знал и частенько гонял с такими же друзьями, как и я, по краю проезжей части широких минских улиц (случайно выживший мальчик). Было классно... Многих вещей, которые кажутся обыденными и уже не интересными сейчас, тогда не было и в помине».

Урбанист из 1992-го. Парень разбирал антресоли и нашел «волшебную» коробку с посланием

О чем же говорится в заметке, засунутой в самый «подвал» одной из страниц «Вечернего Минска»? «Страстный поклонник велоспорта» ратует за то, чтобы в городе появилось как можно больше организованных велодорожек и мест легальной парковки велосипедов.

«Если учесть, что велосипедисты на автодорогах — постоянная головная боль Госавтоинспекции, то опубликованный в „Вечернем Минске“ ответ начальника ГАИ на предложение читателя больше выглядит как желание закрыть проблему, чем решить ее. В этом ответе бездоказательно утверждается, что велосипед у минчан популярностью не пользуется.

Строительство коротких отрезков велодорожек внутри микрорайонов — хороший подарок для детворы, имеющей „двухколесного друга“. Но оно не снимает остроту проблемы, если речь идет об использовании велосипеда как средства передвижения по городу — на работу, в магазин. Сегодня люди просто боятся выезжать в город на велосипеде. Разве можно сейчас оставить его без присмотра даже на несколько минут, если возле заводов, магазинов нет оборудованных место стоянки».

К слову, за прошедшие годы вопросы со стоянками кое-как уладили — практически возле каждого магазина установлена решетка, где можно припарковать «коня». Пусть зачастую не лучшей модификации, но хоть что-то. Да и велодорожки в Минске появились — правда, не так много и разнообразно по маршрутам, как в европейских городах. Или нам больше и не нужно? Как вы считаете?

Как вы считаете, Минску хватает велодорожек? Вопрос, поднятый еще в 1992 году, решен?

Чтобы сделать свой выбор, войдите или зарегистрируйтесь
Голосовать

Велокомпрессор от Xiaomi для помощи в дороге и подготовки к путешествиям


Велокомпрессор Xiaomi Mi Portable Air Pump DZN4006GL
18 отзывов
макс. давление 10 атм, материал пластик, головка накручивающаяся, ниппель AV Shrader (автомобильный)/FV Presta
117 р.
16 предложений

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Городские активисты были еще задолго до того, как их начали так называть. И проблема организации общественных пространств, а также способов передвижения по...
 
Новости дня
Новости разные
 
Легендарная «Крама» выпустили новый клип с Дудинским, Пугачем и Помидоровым
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

04.05.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
05.05.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by