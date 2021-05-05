Урбанист из 1992-го. Парень разбирал антресоли и нашел «волшебную» коробку с посланием

Источник материала: Onliner

Городские активисты были еще задолго до того, как их начали так называть. И проблема организации общественных пространств, а также способов передвижения по столице их интересовала даже тридцать лет назад. И вот вам доказательство: удивительное послание из прошлого обнаружил у себя дома пользователь форума Onliner под ником Alex.ey. На пожелтевшей от времени газетной бумаге небольшое, но емкое и так и не потерявшее актуальности послание городским властям.

«На антресолях нашел загадочную картонную коробку, а что же там? — интригует молодой человек. — Раскрыл и увидел старые советские елочные игрушки, завернутые в старую газетку, кусочек которой торчал и мешал мне рассмотреть содержимое. Я его оторвал и собирался выкинуть, но что-то меня остановило (наверное, моя дотошность). Вгляделся — и внимание пало на эту статейку за 92 год (это когда и трава была зеленее, и вода мокрее, а деревья — большими). Окунулся я в ту атмосферу... 1992 год — ветер перемен, разрешено все, что не запрещено, для кого-то это время крутого подъема, а для кого-то крах всего и конец жизни.

Правда, мне все это было не интересно, ведь я добрый школьник, потому что у меня есть велосипед (даже два) — марки „Орленок“ и более крутой складной „Аист“. Про велодорожки я не знал и частенько гонял с такими же друзьями, как и я, по краю проезжей части широких минских улиц (случайно выживший мальчик). Было классно... Многих вещей, которые кажутся обыденными и уже не интересными сейчас, тогда не было и в помине».





О чем же говорится в заметке, засунутой в самый «подвал» одной из страниц «Вечернего Минска»? «Страстный поклонник велоспорта» ратует за то, чтобы в городе появилось как можно больше организованных велодорожек и мест легальной парковки велосипедов.

«Если учесть, что велосипедисты на автодорогах — постоянная головная боль Госавтоинспекции, то опубликованный в „Вечернем Минске“ ответ начальника ГАИ на предложение читателя больше выглядит как желание закрыть проблему, чем решить ее. В этом ответе бездоказательно утверждается, что велосипед у минчан популярностью не пользуется.

Строительство коротких отрезков велодорожек внутри микрорайонов — хороший подарок для детворы, имеющей „двухколесного друга“. Но оно не снимает остроту проблемы, если речь идет об использовании велосипеда как средства передвижения по городу — на работу, в магазин. Сегодня люди просто боятся выезжать в город на велосипеде. Разве можно сейчас оставить его без присмотра даже на несколько минут, если возле заводов, магазинов нет оборудованных место стоянки».

К слову, за прошедшие годы вопросы со стоянками кое-как уладили — практически возле каждого магазина установлена решетка, где можно припарковать «коня». Пусть зачастую не лучшей модификации, но хоть что-то. Да и велодорожки в Минске появились — правда, не так много и разнообразно по маршрутам, как в европейских городах. Или нам больше и не нужно? Как вы считаете?

Как вы считаете, Минску хватает велодорожек? Вопрос, поднятый еще в 1992 году, решен?

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