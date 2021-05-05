Гомель: люди несут цветы к перекрестку, где машина сбила девочку

Источник материала: Onliner

Шестилетняя Ульяна умерла вчера в скорой, после того как ее на тротуаре сбила машина. За сегодняшний день на месте происшествия горожане, не сговариваясь, создали стихийный мемориал. К зданию горисполкома (в него после наезда врезалась машина) несут цветы и игрушки.

Вчера на улице Советской в центре Гомеля 19-летний начинающий водитель, проезжавший перекресток на красный, получил удар другой машины, выкатился на тротуар у перехода и сбил двоих детей, которых бабушка вела из детского сада. Девочка умерла в скорой, ее брат и бабушка после оказания помощи отправлены домой.

Это происшествие взволновало очень многих. Сейчас это место выглядит так.















































