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Гомель: люди несут цветы к перекрестку, где машина сбила девочку
Источник материала: Onliner
Шестилетняя Ульяна умерла вчера в скорой, после того как ее на тротуаре сбила машина. За сегодняшний день на месте происшествия горожане, не сговариваясь, создали стихийный мемориал. К зданию горисполкома (в него после наезда врезалась машина) несут цветы и игрушки.
Это происшествие взволновало очень многих. Сейчас это место выглядит так.
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Шестилетняя Ульяна умерла вчера в скорой, после того как ее на тротуаре сбила машина. За сегодняшний день на месте происшествия горожане, не сговариваясь, создали...
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