ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Гомель: люди несут цветы к перекрестку, где машина сбила девочку

05.05.2021 16:41 — Разное | Onliner  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Onliner

Шестилетняя Ульяна умерла вчера в скорой, после того как ее на тротуаре сбила машина. За сегодняшний день на месте происшествия горожане, не сговариваясь, создали стихийный мемориал. К зданию горисполкома (в него после наезда врезалась машина) несут цветы и игрушки.

Вчера на улице Советской в центре Гомеля 19-летний начинающий водитель, проезжавший перекресток на красный, получил удар другой машины, выкатился на тротуар у перехода и сбил двоих детей, которых бабушка вела из детского сада. Девочка умерла в скорой, ее брат и бабушка после оказания помощи отправлены домой.

Это происшествие взволновало очень многих. Сейчас это место выглядит так.

Гомель: люди несут цветы к перекрестку, где машина сбила девочку
Гомель: люди несут цветы к перекрестку, где машина сбила девочку
Гомель: люди несут цветы к перекрестку, где машина сбила девочку
Гомель: люди несут цветы к перекрестку, где машина сбила девочку
Гомель: люди несут цветы к перекрестку, где машина сбила девочку
Гомель: люди несут цветы к перекрестку, где машина сбила девочку
Гомель: люди несут цветы к перекрестку, где машина сбила девочку
Гомель: люди несут цветы к перекрестку, где машина сбила девочку
Гомель: люди несут цветы к перекрестку, где машина сбила девочку
Гомель: люди несут цветы к перекрестку, где машина сбила девочку
Гомель: люди несут цветы к перекрестку, где машина сбила девочку
Гомель: люди несут цветы к перекрестку, где машина сбила девочку

 
Теги: Гомель
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Шестилетняя Ульяна умерла вчера в скорой, после того как ее на тротуаре сбила машина. За сегодняшний день на месте происшествия горожане, не сговариваясь, создали...
 
Новости дня
Новости разные
 
Проклову обвинили в убийстве
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

04.05.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
05.05.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by