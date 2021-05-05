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Гродненчанина задержали за угрозы в адрес милиционеров

05.05.2021 16:43 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

За оскорбления и угрозы в адрес милиционеров задержан житель Гродно. Такая информация опубликована в телеграм-канале МВД.

Гродненчанина задержали за угрозы в адрес милиционеров

На 26-летнего мужчину вышли оперативники регионального управления ГУБОПиК. В ноябре и декабре прошлого года он, по сообщению МВД, угрожал расправой милиционерам, а также их семьям, призывал к насилию над сотрудниками органов внутренних дел, оскорбил участкового инспектора.

В отношении задержанного завели уголовное дело.

 
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За оскорбления и угрозы в адрес милиционеров задержан житель Гродно. Такая информация опубликована в телеграм-канале МВД.
 
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