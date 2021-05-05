Источник материала: UDF



Елена Проклова. Фото: Ekaterina Tsvetkova/ Global Look Press/ Globallookpress.com

«О чем вы говорите?! Девочке было 12 лет! Если кто-нибудь посмел бы, то к стенке и расстрелять», – сказал актер.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Проклову обвинили в убийстве Зрители и пользователи Сети провели собственное расследование.

Две недели назад российская актрисав эфире шоу «Секрет на миллион» рассказала историю о том, как к ней в возрасте 12 и 15 лет на съемках приставал влиятельный актер. Она вывалила все физиологические подробности того, как до нее домогался взрослый человек. Имени своего обидчика она не назвала, чем сделала еще хуже. Зрители и пользователи Сети провели собственное расследование и пришли к выводу, что это мог быть, который снимался с ней в то время в картине «Гори, гори, моя звезда».После этого на Елену Проклову посыпались обвинения со стороны поклонников и коллег. Кто-то считает, что актриса выдумала грязную историю. Кто-то если и поверил, то не одобрил такие откровения на глазах у всей страны и посчитал, что это лишнее.Звезда сериала «Каменская»прокомментировал откровения коллеги. Он знает Елену Проклову более 50 лет. Они вместе снимались в фильме «Звонят, откройте дверь». Тогда актрисе как раз было 12 лет.По его словам, в 12 лет Елена Проклова была совсем ребенком. Ей даже меняли промокшие от снега на съемках колготки. За девочкой по отцовски ухаживали члены съемочной группы, пишет mk.ru.Что касается истории с приставаниями, то Никоненко не верит в это. Если бы такое случилось, обидчик ребенка подверг бы себя амбразуре.После этого он вдруг вспомнил не менее шокирующую историю, связанную с Прокловой. Однажды она рассказала коллеге, как они с мужем ездили на охоту и убили жирафа, а мясо отдали местным жителям. Актер просто шокирован такой жестокостью и назвал это убийством.