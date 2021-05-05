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Проклову обвинили в убийстве

05.05.2021 16:47 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

Проклову обвинили в убийстве
Елена Проклова. Фото: Ekaterina Tsvetkova/ Global Look Press/ Globallookpress.com
Скандал с участием 67-летней актрисой Еленой Прокловой не утихает. Появились новые страшные подробности.

Две недели назад российская актриса Елена Проклова в эфире шоу «Секрет на миллион» рассказала историю о том, как к ней в возрасте 12 и 15 лет на съемках приставал влиятельный актер. Она вывалила все физиологические подробности того, как до нее домогался взрослый человек. Имени своего обидчика она не назвала, чем сделала еще хуже. Зрители и пользователи Сети провели собственное расследование и пришли к выводу, что это мог быть Олег Табаков, который снимался с ней в то время в картине «Гори, гори, моя звезда».

После этого на Елену Проклову посыпались обвинения со стороны поклонников и коллег. Кто-то считает, что актриса выдумала грязную историю. Кто-то если и поверил, то не одобрил такие откровения на глазах у всей страны и посчитал, что это лишнее.

Звезда сериала «Каменская» Сергей Никоненко прокомментировал откровения коллеги. Он знает Елену Проклову более 50 лет. Они вместе снимались в фильме «Звонят, откройте дверь». Тогда актрисе как раз было 12 лет.

По его словам, в 12 лет Елена Проклова была совсем ребенком. Ей даже меняли промокшие от снега на съемках колготки. За девочкой по отцовски ухаживали члены съемочной группы, пишет mk.ru.

Что касается истории с приставаниями, то Никоненко не верит в это. Если бы такое случилось, обидчик ребенка подверг бы себя амбразуре.

«О чем вы говорите?! Девочке было 12 лет! Если кто-нибудь посмел бы, то к стенке и расстрелять», – сказал актер.


После этого он вдруг вспомнил не менее шокирующую историю, связанную с Прокловой. Однажды она рассказала коллеге, как они с мужем ездили на охоту и убили жирафа, а мясо отдали местным жителям. Актер просто шокирован такой жестокостью и назвал это убийством.
 
 
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