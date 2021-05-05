Дело Николая Дедка направлено в прокуратуру – обвиняют по трем статьям

Источник материала: Салiдарнасць

Активисту и блогеру предъявлено окончательное обвинение. Политзаключенный не признает вину ни по одной из статей, сообщает TUT.BY .





Фото: Анастасия Бойко, TUT.BY

Николая Дедка обвиняют по трем статьям, о которых ранее сообщал Следственный комитет:

ч. 1 ст. 295−3 (Незаконные действия в отношении предметов, поражающее действие которых основано на использовании горючих веществ);

ч. 1 ст. 342 (Организация и подготовка действий, грубо нарушающих общественный порядок);

ч. 3 ст. 361 (Призывы к действиям, направленным на причинение вреда национальной безопасности Беларуси при помощи сети Интернет).

Николай и его адвокаты ознакомились с материалами дела, после чего оно было направлено в прокуратуру.

— Процедура такая: прокуратура изучает обвинительное заключение и затем решает вопрос, достаточно ли оснований для направления дела в суд, — рассказывает его отец Александр Дедок. — Кстати, в результате ознакомления с делом адвокат и Николай обнаружили странную вещь. В процессе его ареста и проведения обыска у него изымали вещи, в том числе пресловутые бутылки (СК сообщал, что во время обыска у него нашли «стеклянные бутылки с горюче-смазочными материалами» — Прим.), деньги.

Но в протоколе обыска отсутствует часть вещей, которые у Николая тогда забрали. Это фотоаппарат Canon, штатив к нему, фонарики, 1 тысяча рублей. Николай подтверждает, что эти вещи у него были изъяты, и это будет написано в соответствующих ходатайствах.

У Дедка остаются нерешенными вопросы со здоровьем: частые головные боли и проблемы с желудком. Он просил об обследовании и проведении ему фиброгастроскопии, которые, по словам отца, ему не проводят. Кроме этого Николай практически не получает писем, а близким с перебоями приходит корреспонденция от него.

— Я последнее письмо от него получил, датированное шестым апреля. Николай не получил ни одного письма от сестры, одно ей вернулось, остальные вообще пропали. Его де-факто лишили права получать и отправлять письма. Он был на приеме у прокурора по надзору, который приезжал в СИЗО, это было более 10 дней назад, тот обещал разобраться и принять меры, но никаких изменений не произошло, — делится отец Николая.

Александр Дедок в свою очередь пробовал попасть на примем к начальнику СИЗО № 1 в приемный день 3 мая, чтобы обсудить эту ситуацию с сыном, однако в приеме ему отказали и причину не объяснили, говорит он.

Николай не признает вину ни по одной из статей. Отец указывает, что «Николай относится к этому как к преследованию за его взгляды, убеждения, желание говорить людям правду».