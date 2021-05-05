Политолог: «Пророссийская партия совсем не нужна Путину в Беларуси»

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Александр Морозов говорит, что так и предполагалось, что официальный Минск будет препятствовать регистрации этой партии – пророссийская партия Лукашенко не нужна. Но то же самое, по мнению политолога, касается, как ни странно, и позиции Кремля.





«Кремль, Владимир Путин, российский истеблишмент, как я понимаю, собирается работать с правящей партией Беларуси, если она оформится в новом виде после конституционной реформы– с так называемой «Единой Беларусью». И в этом смысле пророссийская партия совсем не нужна Путину, в отличие, скажем, от Украины, где Кремль делал ставку на то, чтобы расколоть Украину», – говорит он.





В Беларуси, по мнению политолога, прямо противоположная ситуация. Кремль собирается не раскалывать Беларусь, а укреплять имеющийся истеблишмент.





«Безусловно, мы видим, что Кремль и Путин поддержали Лукашенко политически во время этого длительного кризиса, вызванного выборами. Но надо сказать, что





для Кремля дело не в самом Лукашенко, а в том, чтобы Беларусь сохранялась в своем статусе, как сейчас, чтобы она не двигалась никуда в своем развитии, а оставалась тем, чем она является в представлении Кремля, то есть какой-то, которая хоть и обладает отличительным статусом, но российской губернией».





По мнению Морозова, Путин воспринимает Лукашенко, как он воспринимал Юрия Лужкова, «то есть как довольно самостоятельного, вредного политического ветерана, но ветерана той же самой системы».





Морозов говорит, что белорусский истеблишмент не продемонстрировал никакого круга людей, которые готовы были бы взять на себя ответственность за дальнейшее взаимодействие с Москвой – ни в гражданских, ни в силовых структурах таких людей не проявилось. Поэтому Кремлю здесь не на что опираться.





Как нет и смысла опираться на пророссийскую партию.





«Понятно, что она в Беларуси маргинальная, гораздо более маргинальная, чем в Украине подобные партии. Ведь нет такой территории в Беларуси, которая чувствовала бы себя больше русской, чем вся другая Беларусь. И специфически русская партия – это непонятно, что такое в Беларуси. Она обречена оставаться маргинальной. Кремль или мог опереться на часть элиты белорусской, или остаться с Лукашенко», – говорит Морозов.





Политолог считает, что непризнание Лукашенко на Западе, – важно для Кремля. Но важно в другом смысле.





«Лукашенко Путин образовали Союзное государство, но не то, что планировалось. Это альянс двух диктаторов. Они оба под санкциями, и оба формулируют примерно одну и ту же войну с Западом. В этом смысле для Путина важно, что Лукашенко оказался в этом положении. Это делает Лукашенко слабее, менее маневреннее и более зависимым от Кремля. К несчастью, здесь образовался такой новый монстр», – говорит Морозов.







