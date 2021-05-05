Посол Лукьянов: Победа гарантировала мирную жизнь в России и Беларусь

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 5 мая - Sputnik. Победа в Великой Отечественной войне гарантировала и в России, и в Беларуси спокойную, мирную жизнь, сказал посол России Евгений Лукьянов перед началом праздничного концерта в Доме Москвы, передает корреспондент Sputnik.

По словам российского дипломата, для него большая честь обратиться к ветеранам в связи с 76-й годовщиной победы. При этом он отметил, что хотел бы обратиться, не как посол, а как сын солдата-победителя.

"Для меня 76 лет – это больше, чем моя пока состоявшаяся жизнь. Для вас – это молодость, юность, ожидания, чаяния и мечты, которые совершенно внезапно были оборваны", – отметил глава дипмиссии России в Беларуси.

Евгений Лукьянов подчеркнул, что не может поверить в то, как ветеранам удалось выдержать все в эту войну, потому что война – "это страшная работа, ситуация, в которой проявляются все качества любого человека: и добрые, высокие, и отвратительные, низкие".

© Sputnik / Виктор Толочко В Доме Москвы открылась выставка гравюр, сюжеты которых посвящены истории Великой Отечественной войны

При этом он обратил внимание на то, что ветеранам удалось сохранить свою верность, сконцентрировать мужество даже по прошествии 76 лет. Поэтому на них можно смотреть только с удивлением и завистью.

"Не из-за орденов, которые вы по достоинству носите на своих кителях и мундирах, а из-за того блеска ваших глаз, вашей улыбки, уверенности, товарищеской общности и готовности не просто жить, а наслаждаться ею", – подчеркнул посол РФ. После чего добавил, что "это могут понять только те люди, которые не один день ходили под смертью".

Евгений Лукьянов искренне поблагодарил ветеранов за стойкость, героизм и победу, которая "гарантировала всем нам и в России, и в Беларуси спокойную мирную жизнь".

© Sputnik / Виктор Толочко Перед ветеранами войны и труда, суворовцами и курсантами Военной академии выступили артисты ГИТИС

В среду в Доме Москвы открылась экспозиция гравюр "Трагедия утрат. Величие Победы", а перед ветеранами войны и труда, суворовцами и курсантами Военной академии выступили артисты ГИТИС. Творческий коллектив представил музыкальную программу с песнями военных лет.