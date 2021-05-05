Источник материала: Sputnik Беларусь

Радио Кедми объяснил, почему у США осталось мало времени на противостояние с РФ

Нынешнее противостояние США и России может привести к полному разрыву отношений между двумя странами-гигантами, и это может произойти вне зависимости от того, является это целью США или нет, считает политический эксперт.

"Нередко даже ненамеренные действия приводят к войне, а тут речь идет о намеренных действиях. Однако американцы стараются как можно больше ухудшить отношения, но не доводить дело до открытой войны. Как они смогут балансировать, это трудно понять. Пока они работают на все большее и большее ухудшение отношений", ― констатирует Кедми.

Причинами таких действий американской стороны эксперт называет как целенаправленную политику в отношении России, так и внутреннее положение в самих США, стремление отдельных членов Сената и Конгресса укрепить свое положение и привлечь внимание к своей натуре.

Давление будет расти

"Дело в том, что до сих пор американская политика никогда не добивалась того результата, который хотели США. Всегда результаты были другие, более худшие, неожиданные и для них, а потом им приходилось оправдываться. То же самое они делают в отношениях с РФ. Полная безответственность и направление на ухудшение отношений из-за непонимания ситуации, непонимания своей силы и слабости, к этому идет", ― рассуждает Кедми.

При этом США опасаются военного конфликта с Россией, но считают, что им можно будет создать все более возрастающее давление на РФ без того, чтобы ситуация скатилась к открытой войне, полагает эксперт. И ситуация будет еще усугубляться ― США грозят новыми санкциями, чтобы усилить экономическое и внешнеполитическое давление на Россию.

"У них очень мало времени. У Соединенных Штатов, начиная с этого года, в общем-то пять ― шесть лет, чтобы "сломать" Россию. В последней военной доктрине США, которая была опубликована, там есть страшные слова: после 2030 года США не смогут, вероятнее всего, сохранить свое преимущество и свое состояние, когда они являются определяющей державой во всем мире", ― рассказывает Кедми.

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