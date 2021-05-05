С 5 мая Nivea оказалась под запретом. Посмотрели, исчезла ли эта косметика с полок магазинов

Источник материала: Tut.by

С 5 мая начал действовать запрет ввоз и продажу в Беларусь косметики торговой марки Nivea (остатки можно будет распродать после их маркировки). Продукция этой торговой марки, напомним, попала в список «запрещенки», который правительство составило для обеспечения защиты национальных интересов. Это значит, что до 5 мая ее должны были убрать с полок все продавцы. FINANCE.TUT.BY прошелся магазинам и посмотрел, осталась ли в продаже «недружественная» косметика и спросил, куда ее дели продавцы.





Мы обошли около двух десятков торговых объектов разных форм собственности: сетевые магазины косметики и бытовой химии, специализированные косметические, павильоны в торговых центрах, где торгуют индивидуальные предприниматели, гипермаркеты.

Про то, что в «Коронах» Nivea больше не продают, нам сообщали читатели уже неделю назад. Мы зашли в один из гипермаркетов этой сети — «запрещенки» на полках действительно нет.

— Мы действительно все убрали, когда поступило такое распоряжение. Пока ничего не продаем, — пояснила работница магазина. — Запрет, вроде, только на 6 месяцев. Так что, возможно, снова начнем продавать.

На вопрос, многие ли покупатели интересуются этой продукцией, девушка ответила, что нет.

— Думаю, уже все знают, куда Nivea делась, поэтому интересуются единицы, — предположила она.





В гипермаркете «Гиппо» мы тоже Nivea не нашли, хотя еще пару недель назад продукции этой торговой марки на прилавках было предостаточно. На полках видны прорехи, как будто какой-то товар снимали. Присмотрелись к ценникам — на них написаны названия других торговых марок.

В специализированном магазине косметики, который находится в одном здании с «Гиппо», полки кажутся пустоватыми, будто не хватает товара. Изучаем ассортимент — Nivea нет, хотя есть аналогичные товары марок, с которыми обычно рядом стоит ныне запрещенная.

— А вы тоже всю Nivea убрали? Может, остался крем в синих баночках? — интересуемся у продавца как обычные покупатели.

— Нет такого крема. Да и Nivea у нас никогда не было, — ответила продавец.





Побывали мы в нескольких сетевых магазинах, которые торгуют косметикой и парфюмерией. В некоторых из них до последнего тянули и не убирали «запрещенку» с полок, снижали на нее цены, в надежде избавиться от нее как можно в большем количестве.

— На самом деле вся эта ситуация вокруг этой косметики привлекла к ней большое внимание. Мне кажется, что даже у покупателей к ней больший интерес появился. К нам приходила одна девушка, половину корзины набрала мыла, дезодорантов, каких-то кремов, гелей для душа. Пошутили, мол, что, продавать собираетесь? Сказала, что никогда не пользовалась Nivea, но теперь будет и перепробует все, — поделилась с нами продавец-консультант в магазине одной из сетей. — То есть невольная реклама получилась.

Также продавец сказала, что сейчас косметика стоит на складе. Что с ней делать будут, она не знает.





Также мы зашли в ЦУМ и в универмаг «Беларусь». Ощущение, что косметики Nivea здесь никогда и не было. Ни на полках с дезодорантами, ни с пеной для бритья, ни с кремами не оказалось ни единой баночки или тюбика.

— Была, но теперь нет. Пока в продаже не будет, — коротко пояснила продавец в одном из универмагов.





Даже в киосках, где продают всякую мелочевку, в подземном переходе Nivea нет. Одна продавец сказала, что у нее и не было, вторая — что убрала, у нее была пена для бритья.

— Конечно я не буду ничего маркировать. У меня всего-то пару бутылок было. Отдам мужу и сыну, они используют, — сказала продавец.





Решили мы заглянуть и в торговые центры, где торгуют индивидуальные предприниматели. В одном из ТЦ на первом этаже, где довольно много павильонов с косметикой, во многих павильонах продают только декоративную, в некоторых профессиональную для волос и прочего косметику. Но есть и те, у кого на витринах представлены всякие бренды, в том числе Nivea. И она до сих пор там. Запрещенную продукцию мы нашли в нескольких местах.





Узнали мы также, осталась ли Nivea в магазинах в райцентрах и областных городах. Оказалось, что там тоже довольно законопослушные продавцы.

— У нас в городе есть сетевой магазин бытовой химии и косметики, так вот у них Nivea нет. Причем убрали они ее не сегодня, а уже несколько дней назад. До этого продавали со скидкой, — рассказала жительница райцентра в Минской области Елена. — А вот в маленьком магазине косметики, который принадлежит индивидуальному предпринимателю, осталось то, что и было. В основном крема и гели для душа. Продавец пояснила, что не слышала про запрет. Но теперь обязательно вникнет в вопрос и, если все запретили, уберет товар с полок.

Жительница райцентра в Гродненской области Мария сказала, что уже несколько дней в магазинах косметики, куда она заходила, Nivea нет.

В магазинах в самом Гродно тоже запрещенной косметики тоже не оказалось.

— По крайней мере в трех, где я была, — говорит жительница города Ольга. — Сетевые все сняли еще вчера — я заходила в два, уже ничего не было. А в гипермаркете недалеко от моего дома убирали сегодня утром. На место Nivea ставили что-то в бледно-розовых баночках.