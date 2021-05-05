Смываемся. Мойщик окон жестко подшутил над котом, который наблюдал за его работой

Источник материала: Tut.by

Смешной розыгрыш от мойщика окон попал на видео. Ролик, где мужчина внезапно обливает водой стекло, за которым сидим угрюмый кот, опубликовал телеграм-канал ЯП.

Реакция кота заслуживает отдельного внимания: животное резко подпрыгивает, думая, что струя воды мчится прямо на него, задевает жалюзи и падает с подоконника. При этом, конечно же, на кота не попадает ни капли. Видео рассмешило пользователей телеграм-канала. А кот, вероятно, больше не подойдет к окну (или все же поймет, что надежно защищен).