Названа простая привычка, которая снизит риск развития ранней деменции

Источник материала: Tut.by

Здоровый сон — от 6 до 8 часов каждую ночь — может снизить риск развития деменции. О том, почему это так, пишет Harvard Health Blog .



Фото: Gregory Pappas, unsplash.com

Откуда такие данные

В первом исследовании ученые Гарвардской медицинской школы проанализировали данные более 2,8 тысяч человек в возрасте 65 лет и старше. Они обнаружили: люди, которые спали менее пяти часов в сутки, в два раза чаще страдали деменцией по сравнению с теми, кто спал шесть-восемь часов в сутки. Результаты включают поправку на возраст, семейное положение, расу, образование, состояние здоровья и вес.

Во втором исследовании ученые из Европы (из Франции, Великобритании, Финляндии и других стран) рассмотрели данные почти 8 тысяч человек и пришли к выводу: у тех людей в возрасте от 50 лет, кто регулярно спит меньше шести часов, увеличен риск деменции на 30% — по сравнению с нормальной продолжительностью сна в семь часов. Средний возраст, в котором диагностировалась деменция, составил 77 лет.

В попытках объяснить взаимосвязь между недосыпом и развитием деменции ученые часто сталкивались с так называемой проблемой «курицы и яйца». Действительно ли недостаточный сон вызвал деменцию или просто первые симптомы деменции привели к ухудшению сна? Изучив привычки людей в среднем возрасте — части участников исследования было 50 лет, — ученые теперь с большей уверенностью могут утверждать, что недостаток сна может увеличить риск развития деменции в пределах следующих 25 лет или более в будущем.

Почему так происходит

Хотя не совсем понятно, почему недостаток сна увеличивает риск деменции, одна из возможных причин связана с отложением белка Альцгеймера, бета-амилоида. Никто до конца не уверен, какова его нормальная функция, хотя появляется все больше свидетельств того, что он участвует в защите мозга от вторжения микроорганизмов.

В течение дня мы все вырабатываем часть этого бета-амилоидного белка в головном мозге. Однако, когда мы спим, бета-амилоид и другие вещества, которые накапливаются в течение дня, могут быть «удалены».

Итак, теория гласит: если вы не высыпаетесь, вашему мозгу не хватит времени, чтобы избавиться от этого белка и других веществ. Они продолжают накапливаться день за днем, пока не вызывают деменцию.

А есть хорошие новости?

Да, и они в том, что вы можете снизить риск развития деменции, если будете достаточно спать. В исследовании , проведенном учеными из Торонто и Чикаго, изучались привычки людей с повышенным генетическим риском развития Альцгеймера. У тех из них, кто выбирал здоровый сон, снижалась вероятность клинического развития этой болезни.

Что важно запомнить

Сон — это не просто досадный перерыв между важными событиями нашей жизни. Так же, как правильное питание и физические упражнения, он абсолютно необходим для здоровья. Упомянутые выше исследования показывают, что пагубные последствия недосыпа могут оказаться связаны с ранней деменцией. Но хорошая новость в том, что вы можете снизить риск, просто высыпаясь — от шести до восьми часов каждую ночь. А если у вас проблемы с засыпанием, лучше отдавать предпочтение немедикаментозному лечению: со снотворным есть сложность в том, что достичь необходимого глубокого сна.