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Названа простая привычка, которая снизит риск развития ранней деменции
Источник материала: Tut.by
Здоровый сон — от 6 до 8 часов каждую ночь — может снизить риск развития деменции. О том, почему это так, пишет
Откуда такие данные
В первом
Во втором
В попытках объяснить взаимосвязь между недосыпом и развитием деменции ученые часто сталкивались с так называемой проблемой «курицы и яйца». Действительно ли недостаточный сон вызвал деменцию или просто первые симптомы деменции привели к ухудшению сна? Изучив привычки людей в среднем возрасте — части участников исследования было 50 лет, — ученые теперь с большей уверенностью могут утверждать, что недостаток сна может увеличить риск развития деменции в пределах следующих 25 лет или более в будущем.
Почему так происходит
Хотя не совсем понятно, почему недостаток сна увеличивает риск деменции, одна из возможных причин связана с отложением белка Альцгеймера, бета-амилоида. Никто до конца не уверен, какова его нормальная функция, хотя появляется все больше свидетельств того, что он участвует в защите мозга от вторжения микроорганизмов.
В течение дня мы все вырабатываем часть этого бета-амилоидного белка в головном мозге. Однако, когда мы спим, бета-амилоид и другие вещества, которые накапливаются в течение дня, могут быть «удалены».
Итак, теория гласит: если вы не высыпаетесь, вашему мозгу не хватит времени, чтобы избавиться от этого белка и других веществ. Они продолжают накапливаться день за днем, пока не вызывают деменцию.
А есть хорошие новости?
Да, и они в том, что вы можете снизить риск развития деменции, если будете достаточно спать. В
Что важно запомнить
Сон — это не просто досадный перерыв между важными событиями нашей жизни. Так же, как правильное питание и физические упражнения, он абсолютно необходим для здоровья. Упомянутые выше исследования показывают, что пагубные последствия недосыпа могут оказаться связаны с ранней деменцией. Но хорошая новость в том, что вы можете снизить риск, просто высыпаясь — от шести до восьми часов каждую ночь. А если у вас проблемы с засыпанием, лучше отдавать предпочтение немедикаментозному лечению: со снотворным есть сложность в том, что достичь необходимого глубокого сна.
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Здоровый сон - от 6 до 8 часов каждую ночь - может снизить риск развития деменции.
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