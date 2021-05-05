Экс-команда Тимы Белорусских регистрирует одноименный товарный знак: молоко, йогурт, косметика

Источник материала: Onliner

Команда Александра Розниченко, бывшего продюсера Тимы Белорусских, подала заявку на регистрацию товарного знака этого имени на территории России. Об этом пишут «Открытые медиа» со ссылкой на документы на сайте Федерального института промышленной собственности (ФИПС).

Заявку подала бывший менеджер артиста Александра Розниченко (супруга Александра Розниченко — бывшего продюсера артиста) за 10 дней до суда над артистом — 6 апреля. Напомним, Тима Белорусских (Тимофей Морозов) был приговорен к двум годам «домашней химии» по делу об обороте наркотиков без цели сбыта.





Бренд «Тима Белорусских» регистрируют сразу по 45 классам международной классификации товаров и услуг. Среди товаров, для продажи которых можно будет использовать товарный знак «Тима Белорусских», — косметика, одежда, молоко и йогурты, вино, пиво и безалкогольные напитки, а также табак и его заменители.