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Ольга Бузова попала в реанимацию - СМИ

05.05.2021 17:25 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

Ольга Бузова попала в реанимацию - СМИ
От Бузовой и ее представителей пока подтверждения информации о госпитализации нет / фото instagram.com/buzova86
Российская телеведущая и певица Ольга Бузова, по информации СМИ, попала в реанимацию.

Как сообщает «СтарХит», знаменитости провели хирургическое вмешательство под общим наркозом.

Ее представители и родственники отказываются комментировать подробности состояния здоровья звезды.

Сейчас 35-летняя Бузова постепенно приходит в себя после хирургического вмешательства. Она находится под пристальным вниманием специалистов в отделении реанимации.

В последнее время артистку преследует черная полоса. Прошлым летом она получила травму во время тренировок для шоу «Ледниковый период», а в а в начале года осталась с разбитым сердцем после расставания с бойфрендом.
 
 
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Певица находится в одной из клиник Москвы, как пишут журналисты.
 
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