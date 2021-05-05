Источник материала: UDF



От Бузовой и ее представителей пока подтверждения информации о госпитализации нет / фото instagram.com/buzova86

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Ольга Бузова попала в реанимацию - СМИ Певица находится в одной из клиник Москвы, как пишут журналисты.

Как сообщает «СтарХит», знаменитости провели хирургическое вмешательство под общим наркозом.Ее представители и родственники отказываются комментировать подробности состояния здоровья звезды.Сейчас 35-летняя Бузова постепенно приходит в себя после хирургического вмешательства. Она находится под пристальным вниманием специалистов в отделении реанимации.В последнее время артистку преследует черная полоса. Прошлым летом она получила травму во время тренировок для шоу «Ледниковый период», а в а в начале года осталась с разбитым сердцем после расставания с бойфрендом.