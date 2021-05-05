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Ольга Бузова попала в реанимацию - СМИ
Источник материала: UDF
От Бузовой и ее представителей пока подтверждения информации о госпитализации нет / фото instagram.com/buzova86
Как сообщает «СтарХит», знаменитости провели хирургическое вмешательство под общим наркозом.
Ее представители и родственники отказываются комментировать подробности состояния здоровья звезды.
Сейчас 35-летняя Бузова постепенно приходит в себя после хирургического вмешательства. Она находится под пристальным вниманием специалистов в отделении реанимации.
В последнее время артистку преследует черная полоса. Прошлым летом она получила травму во время тренировок для шоу «Ледниковый период», а в а в начале года осталась с разбитым сердцем после расставания с бойфрендом.
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