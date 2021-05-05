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Гороскоп на 6 мая: что ждет завтра все знаки Зодиака

05.05.2021 17:25 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

Гороскоп на 6 мая: что ждет завтра все знаки Зодиака
Гороскоп на 6 мая / фото ua.depositphotos.com
Астрологи составили гороскоп на 6 мая для всех знаков Зодиака.

Об этом сообщает 1001 гороскоп.

Овен


Вам рекомендуется завтра не давать слабину, иначе окружающие повесят на вас свои проблемы.

Телец


Завтра вы возможно будете чувствовать давление со стороны. Но все, что вас остается - это смириться с этим.

Близнецы


6 мая удача будет на вашей стороне, и вы сможете совершить прорыв в каком-то деле.

Рак


Слово дня "справедливость". Вы будете бросаться на помощь всем, кто в этом нуждается.

Лев


Завтра вы будете искать истину во всех вопросах. Но вам стоит задуматься, нужна ли она еще кому-то, кроме вас.

Дева


Постарайтесь завтра не извиваться. Вы знаете прямую дорогу, и она точно приведет вас к желаемому.

Весы


6 мая вам следует говорить людям то, что они хотят услышать. Только так вы сможете сохранить с ними хорошие отношения.

Скорпион


Вам лучше не подходить даже на пушечный выстрел к делам, которые требуют времени и деликатного подхода.

Стрелец


Завтрашний день сулит вам решение накопившихся вопросов. Хватит их уже откладывать на потом.

Козерог


У вас могут возникнуть проблемы с близкими или окружающими. Поэтому постарайтесь делать как можно чаще умное выражение лица.

Водолей


Есть опасность, что завтра вы будете слишком расточительными. Помните, что деньги любят счет.

Рыбы


В вас может проснуться критик. Но будьте готовы к тому, что таким поведением вы можете серьезно обидеть людей.
 
 
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