ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

В Пинске будут делать коньяк из белорусского винограда

05.05.2021 17:41 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

В первой половине мая Пинский винодельческий завод приступит к розливу трехлетнего коньяка, изготовленного из белорусского винограда. Некоторое время потребуется на сертификацию, в торговле появление первого отечественного коньяка намечено на конец месяца.





– Мы вправе называть наш напиток – «белорусский коньяк», так как цикл производства от культивации виноградной лозы до розлива в бутылки происходит на территории нашего винодельческого завода, – подчеркнул на заседании Пинского райисполкома заместитель председателя Владимир Петько.

Впервые производство отечественного коньяка анонсировали в 2019 году. Тогда представили концепцию будущего напитка. Для него разработали коньячную бутылку, оформили дизайн этикетки с дескриптом «cognac». Продукт назвали «А. Скирмунтт /А. SKIRMUNTT» именем белорусского изобретателя-промышленника XIX века.

Александр Изидор Скирмунт (Скирмунтт) основал в имении Поречье Пинского района сахарный и винокуренный заводы, изобрел установку по производству сахара-рафинада. Хозяин Поречья имел свои винокурни, накопил богатый опыт и знания по возделыванию винограда.

Коньяк «A. Skirmuntt» произведен из молодого коньячного дистиллята, выдержанного в присутствии дуба. Напиток прошел трехлетнюю выдержку, сообщается на страничке Пинского райисполкома ВКонтакте.
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В первой половине мая Пинский винодельческий завод приступит к розливу трехлетнего коньяка, изготовленного из белорусского винограда. Некоторое время...
 
Новости дня
Новости разные
 
С 5 мая Nivea оказалась под запретом. Посмотрели, исчезла ли эта косметика с полок магазинов
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

04.05.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
05.05.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by