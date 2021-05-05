Байнету исполнилось 27 лет, число национальных доменов выросло за это время до 150 тыс.





сообщили "Интерфакс-Запад" в компании hoster.by, которая является регистратором и администратором национальной доменной зоны BY и БЕЛ. Общее количество белорусских доменов выросло за эти годы почти до 150 тыс.,"Интерфакс-Запад" в компании hoster.by, которая является регистратором и администратором национальной доменной зоны BY и БЕЛ.









"Первый год своего существования он работал только для электронной почты, но уже в 1995 здесь стали появляться сайты. Сегодня в .BY зарегистрировано более 135 тыс. доменов", - отметили в компании. Общее количество белорусских доменов с учетом кириллических имен БЕЛ — чуть менее 150 тыс..





Несколько лет подряд байнет удерживал первое место по темпам роста в Европе, но со второй половины 2020 года BY замер. Тем не менее, новое имя в зоне BY в среднем регистрируется сейчас каждые 16 минут.





Что касается благотворительного аукциона доменов BY и БЕЛ, за первые 4 месяца этого года было выкуплено имен почти на Br100 тыс. (за 2020 год — более Br241 тыс.). Самым дорогим доменом за прошедшее время стало casino.by, за которое в 2012 году заплатили около $30 тыс. Вырученные на аукционах средства направляются в детские дома, за все время на благотворительные счета поступило более $730 тыс.