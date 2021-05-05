ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Находка архивистов: маршал Рокоссовский родился в белорусских Телеханах

05.05.2021 17:41 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

В Национальном историческом архиве Беларуси нашли запись о рождении Маршала Советского Союза и Маршала Польши Константина Рокоссовского, сообщается на сайте архива.


Константин Рокоссовский, архивное фото


Как следует из архивных документов, Константин Константинович (Ксаверьевич) Рокоссовский родился в местечке Телеханы Пинского уезда Минской губернии (сегодня Ивацевичского района Брестской области). 

Сам маршал в разные времена называл разные места и даже даты своего рождения. По одним данным, он родился 9 (21) декабря 1894 года, по другим — 9 (21) декабря 1896 года. Местом рождения значится то Варшава, то Великие Луки под Псковом. 

В метрической книге указано, что Константин, сын дворянина Ксаверия Викентьевича Рокоссовского, римско-католического вероисповедания, и его жены Антонины Ивановны, православного вероисповедания, родился 3 (15) сентября 1889 года. А 4 (16) сентября 1889 года его крестили в Свято-Троицкой Телеханской церкви. 

Это значит, что Константин Рокоссовский был на пять или даже семь лет старше, чем это записано в его более поздних документах. 

Исследователи знали, что мать будущего маршала Антонина Овсяникова была родом из Телехан. Но не было известно, что и сам Константин Рокоссовский родился здесь.
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В Национальном историческом архиве Беларуси нашли запись о рождении Маршала Советского Союза и Маршала Польши Константина Рокоссовского, сообщается на сайте...
 
Новости дня
Новости разные
 
На 9 траўня ўлады хочуць запусьціць 4000 геліевых шароў. Чаму гэта шкодна для птушак і навакольнага асяродзьдзя
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

04.05.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
05.05.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by