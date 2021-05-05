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В Гомеле вынесли приговор директору местного филиала Белгазпромбанка, которого судили за «взятки от друзей»
Источник материала: Tut.by
В Гомеле вынесли приговор директору гомельского филиала Белгазпромбанка Валерию Николаенко, а также предпринимателю Вадиму Казакевичу.
Николаенко суд Центрального района Гомеля приговорил к пяти годам колонии усиленного режима и штрафу в размере 300 базовых величин (8700 рублей). Казакевичу дали штраф в размере 1 тысяча базовых величин (29 000 рублей).
Директора гомельского филиала Белгазпромбанка, 58-летнего Валерия Николаенко,
Оба обвиняемых признали вину полностью.
Казакевич в своих показаниях
Романенко отметил в суде, что считал переданные Николаенко деньги не взяткой, а дружеской помощью.
«Дело Белгазпробанка»
Напомним, задержания в Белгазпромбанке начались 11 июня. Сначала был Могилеве">задержан глава филиала Белгазпромбанка в Могилеве Сергей Кармызов:
В тот день в головной офис Белгазпромбанка пришли сотрудники Департамента финансовых расследований Комитета госконтроля «для осуществления процессуальных действий в отношении ряда юридических и физических лиц банка». Силовики проверяли банк до поздней ночи.
12 июня глава КГК Иван Тертель
Комментировал ситуацию и Александр Лукашенко. По его словам, банк попал в поле зрения правоохранительных органов в 2016 году, но только в 2019-м были получены какие-то сведения. Он заявил, что намерен привлечь к расследованию этого дела «Интерпол, россиян, американцев, европейцев», чтобы они проанализировали все полученные белорусскими следователями документы.
«Когда его [Бабарико] сообщников отправили на нары, они уже вчера вечером все рассказали. За два часа принесли $ 14 тыс., потом еще $ 600 тыс. или $ 800 тыс. Там слитки золота, картины, все принесли сразу, только не трогайте. С ними аккуратно обошлись. Они все рассказывают. Поэтому ему придется это все рассказать», — заявил Лукашенко. При этом сказал, что это не накат с его стороны: «Никакого наката нет. Мне это сейчас и не нужно было».
Российские Газпромбанк и «Газпром», акционеры Белгазпромбанка,
В мае прошлого года пост председателя правления Белгазпромбанка покинул Виктор Бабарико. Он заявил, что собирается стать кандидатом в президенты. 19 января 2021 года Совет директоров Белгазпромбанка
Сейчас в суде
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В Гомеле вынесли приговор директору местного филиала Белгазпромбанка, которого судили за «взятки от друзей»
Директора гомельского филиала Белгазпромбанка, 58-летнего Валерия Николаенко, задержали в июне прошлого года за получение от своих же друзей взятки - ноутбука от...
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